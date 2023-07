Pilot wirft betrunkenes Ehepaar aus seinem Flugzeug

Ein Ehepaar muss am Allgäu Airport auf dem Boden bleiben. Der Pilot lässt die Frau und den Mann nicht mitfliegen - sie sind zu betrunken.

25.07.2023 | Stand: 14:39 Uhr

Ihr Flugzeug in Richtung Varna (Bulgarien) hob am Montag ab, ein Ehepaar durfte allerdings nicht mitfliegen: Ein Pilot hat die beiden kurz vor dem Start am Allgäu Airport in Memmingerberg aus der Maschine geworfen. Denn die beiden hatten vor dem Abflug zu tief ins Glas geschaut.

Warum wirft der Pilot das Ehepaar aus dem Flieger?

Die 56-jährige Frau und ihr 58-jähriger Ehemann saßen laut Polizei bereits betrunken in der Maschine. Wegen ihres Verhaltens entschied sich der Pilot, die beiden Fluggäste nicht mitzunehmen und sie am Boden zu lassen.

Das Ehepaar hatte sich nach Angeben der Polizei offenbar "recht unflätig" benommen und andere Fluggäste angepöbelt. Die Grenzpolizei holte die beiden vom Flieger, der schließlich mit zwei Personen weniger in Richtung Varna (Bulgarien) startete.

Warum konnten die Frau und der Mann keinen Alkoholtest machen?

Wie hoch der Alkoholpegel des Ehepaars war, konnte die Polizei allerdings nicht feststellen: Zu dem Alkoholtest seien die 56-Jährige und der 58-Jährige nämlich nicht mehr im Stande gewesen, berichten die Beamten.

Frau will mit 2,5 Promille in Flieger steigen

Erst vor gut zwei Wochen war eine 40-jährige Frau am Memminger Flughafen mit etwa 2,5 Promille Alkohol intus erwischt worden. Da sie nach Angaben der Polizei offenbar große Mühe hatte, sich selbstständig auf ihren Beinen zu halten, wurde der 40-Jährigen verboten, den Flug anzutreten. Zu ihrem eigenen Schutz verbrachte die Frau eine Nacht in der Ausnüchterungszelle, bevor sie wieder deutlich nüchterner frei gelassen wurde.

