Vier Schulschwänzer am Flughafen Memmingen erwischt

Die Polizei hat am Allgäu Airport vier Verstöße gegen die Schulpflicht festgestellt. Vier Familien kamen erst am Dienstag aus den Ferien zurück.

Von Allgäuer Zeitung

11.01.2023 | Stand: 12:40 Uhr

Am Flughafen Memmingen hat die Polizei am Dienstag vier Verstöße gegen die Schulpflicht festgestellt. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Mehrere Eltern sind erst am Dienstag mit ihren schulpflichtigen Kindern im Alter von acht bis 14 Jahren aus den Ferien zurückgekommen. Die Familien hatten die Weihnachtsferien im Ausland verbracht.

