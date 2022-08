Allgäuerin als Bedienung überall beliebt: Sie ist die „Marie“ in der Gastronomie

Maria Krön ist über das Allgäu hinaus bekannt. Jetzt feiert sie den 85. Geburtstag und erinnert sich, warum „Bedienen“ ihr Leben war.

07.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

67 Jahre lange war die „Marie“ in der Gastronomie – weit über das Allgäu hinaus – eine allseits bekannte, beliebte und gefragte Persönlichkeit, der die Gäste für ihre sprichwörtliche Zuverlässigkeit allseits stets allerhöchsten Respekt zollten: Bedienen war ihr Leben. Am 7. August wird die leidenschaftliche Bedienung nun 85 Jahre alt. Bis vor kurzem hat sie noch im Dietratrieder Schützenheim die Gäste bewirtet. Nachdem ihre Tochter Martina nach 20 Jahren dort als Wirtin ihren Dienst beendet hat, hat auch die „Marie“ nun am 21. Mai endgültig die Reißleine gezogen.

