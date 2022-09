Ein „Tierarzt aus Leib und Seele“ wird 85 Jahre alt

Dr. Karl-Heinz Beger, bekannter Allgäuer Tierarzt aus Bad Grönenbach, feiert Geburtstag. Er springt noch immer ein, wenn er gebraucht wird.

Der im ganzen Allgäu bekannte Tierarzt ist trotz seines hohen Alters noch sehr aktiv, springt für seine Kollegen immer noch gerne ein, wenn sie sich wegen Krankheit oder Urlaub nicht um das Großvieh kümmern können: Dabei wird der beliebte „Tierarzt aus Leib und Seele“, Dr. Karl-Heinz Beger, am 19. September bereits 85 Jahre alt.

Allgäuer Tierarzt: Beruf ist für ihn eine Berufung

Die ganzheitliche Betreuung der Nutztiere ist für ihn nicht nur irgendein Job; für ihn ist es buchstäblich eine „Berufung“, insbesondere beim Tierschutz. Erst kürzlich operierte der erfahrene Mediziner zusammen mit einem Kollegen aus der Nachbarpraxis in Ermengerst/ Wiggensbach die Klauen bei zwei Kühen.

Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt bereitet ihm Sorgen

Mit geradezu leidenschaftlicher Hingabe und Faszination kümmert er sich um die Fruchtbarkeit in den immer weiterwachsenden landwirtschaftlichen Allgäuer Milchviehbetrieben. Mit großer Sorge sieht der Jubilar aber dieselbe bedrohliche Entwicklung wie in sämtlichen Handwerksberufen, weil nur noch wenige junge Kollegen in einer Großtierpraxis arbeiten wollen. Dabei ist Tierarzt für ihn – mit großem Interesse an Naturwissenschaft und Nutztieren – der schönste und vielseitigste Beruf, den er sich nur vorstellen kann.

Warum er unbedingt Tiermedizin studieren wollte

Für seinen Beruf ist Beger bereits als 19-Jähriger im Februar 1957 aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Dresden in den Westen geflüchtet, weil er in seiner Heimat – als „Staatsfeind und Sohn eines Großbauern“ mit 40 Hektar Fläche – nicht die Tiermedizin erlernen durfte: Ab Mai 1957 studierte er an der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Das Auslandssemester absolvierte er in Wien. 1962 folgten das Staatsexamen und die Doktorarbeit.

Er ist als Tierarzt in der Region bekannt

Ein Jahr lange arbeitete Beger in einer Praxis bei Lüneburg, viereinhalb Jahre in der Schweiz; ein Jahr lang im Berner Oberland im Emmental und dreieinhalb Jahre bei Basel. Von 1966 bis 2005 war er der Hauptverantwortliche für die Rinder-Tierarztpraxis Bad Grönenbach. Sechs Jahre lang war Beger Erster- und 20 Jahre lange Zweiter Vorsitzender des örtlichen Tennisvereines und 24 Jahre Marktgemeinderat.

