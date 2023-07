Drei Männer wegen einer Kuh vor Gericht: „Ich bin erschrocken, als ich die Bilder gesehen habe“

Es tue ihm „wahnsinnig leid“, sagt einer der Angeklagten, nachdem er Fotos einer Kuh gesehen hat. Wegen dieses Tieres mussten sich die Männer verantworten.

28.06.2023 | Stand: 11:21 Uhr

Drei Männer, einer davon aus dem Unterallgäu, mussten sich jetzt wegen einer Kuh vor dem Memminger Amtsgericht verantworten. Zwei von ihnen starteten mit einer Version der Ereignisse in die Verhandlung, die sie nach erdrückender Beweislast später änderten. Was ihnen vorgeworfen wurde, sagte Staatsanwalt Dr. Michael Bachmann: Es ging um ein Rind, das in einem sehr schlechten Zustand gewesen sein soll und im Dezember 2020 getötet werden musste. Es soll hochgradig lahm, stark abgemagert und dehydriert gewesen sein.

