Mehr als 1000 Rinder im Betrieb – wie viel Zeit bleibt pro Kuh?

Wie ging es den Kühen in dem Bad Grönenbacher Milchviehbetrieb? Hätten Schwellungen behandelt werden müssen? Der zweite Prozess im Allgäuer Tierskandal läuft.

05.07.2023 | Stand: 17:45 Uhr

Haben 150 bis 200 Tiere unter Lahmheit gelitten in dem Bad Grönenbacher Milchviehbetrieb, dessen drei Betreiber sich seit Dienstag am Memminger Landgericht verantworten müssen? Es ist der zweite Prozess im sogenannten Allgäuer Tierskandal, der im Sommer 2019 aufgedeckt wurde. Die Beschuldigten: ein Vater (67) und zwei Söhne (39 und 37).

Am Mittwoch, dem zweiten Verhandlungstag, sitzt der Tierarzt im Zeugenstand, der die Rinder dieses Hofes seit Jahren betreut. Bis zu 200 Tiere, die lahm waren? Nein, „definitiv nicht“, sagt der Veterinär und antwortet damit auf die Frage von Verteidiger Dr. Wolfgang Hansen. Dass so viele Tiere betroffen waren, sei eine Einschätzung einer Sachverständigen gewesen, sagt der Anwalt. Der Tierarzt schätzt hingegen, dass höchstens bis zu 50 der insgesamt mehr als 1000 Kühe lahmten.

Wie kommt eine so hohe Differenz zwischen diesen Einschätzungen zustande, will Hansen wissen. Das könne daran liegen, dass die Kontrolleure, die am 29. Juli 2019 den Betrieb überprüften, am Ausgang des Melkbereichs gestanden hätten, an dem die Rinder nicht ausreichend hätten begutachtet werden können, vermutet der Veterinär. Von dort gingen die Rinder durch eine Kurve in einen anderen Stallbereich.

Geradeaus statt in die Kurve

Doch um beobachten zu können, ob die Kühe lahmen oder andere gesundheitliche Probleme haben, müssten sie mehrere Meter geradeaus laufen, sagt der Arzt. Zudem seien Ursachen für eine Lahmheit kaum zu sehen, wenn man neben einer Kuh stehe. Stattdessen müsse sie dafür zum Beispiel mit einer speziellen Vorrichtung untersucht werden. Das hätten die Kontrolleure damals nicht gemacht, wie Verteidiger Hansen bereits am ersten Prozesstag feststellte.

Genauigkeit von Kontrollen

Auf die Genauigkeit von Kontrollen geht Staatsanwalt Roman Stoschek wenig später mit einer Frage an den Tierarzt ein. Der Mediziner sei jeden Montag auf dem Hof gewesen, unter anderem, um die Tiere zu kontrollieren, wie er selbst kurz zuvor sagte. Ein bis zwei Stunden sei er jeweils dort gewesen. Dabei sei ihm im Juli und August 2019 nichts Außergewöhnliches aufgefallen in dem Stall. Wie viel Zeit habe er dabei für jedes einzelne Tier gehabt, wollte der Staatsanwalt wissen – bei mehr als 1000 Rindern. Die Antwort des Arztes: Nicht jedes Tier werde dabei klinisch untersucht.

Schwellungen behandeln lassen?

In der Anklageschrift sind letztlich 32 Tiere aufgelistet worden, die die drei Landwirte nicht ausreichend haben versorgen lassen sollen. Unter anderem wird bemängelt, dass die meisten dieser Rinder Schwellungen an den Beinen gehabt haben. Der Tierarzt hingegen sagt, dass solche Schwellungen meist nicht schmerzhaft seien. Wenn es einer Kuh insgesamt gut gehe, müsse sie deswegen nicht behandelt werden.

Ende November hatte das Memminger Landgericht im ersten Prozess um den Allgäuer Tierskandal zwei Landwirte zu Haftstrafen verurteilt.