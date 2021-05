Als Pfarrer Kneipp ein Fass Bier zum Polterabend mitbrachte

Max Mahler aus Ottobeuren ist der Ururgroßneffe des Wasserdoktors. Er hat eine Sammlung über seinen Vorfahren angelegt. Dazu zählt auch ein Büschel Haare.

Nein, auf seinen berühmten Vorfahren wird Max Mahler nicht sehr oft angesprochen – auch nicht in diesen Tagen. Dabei würde es in diesem Jahr einen guten Grund dafür geben. Schließlich ist der Ottobeurer der Ururgroßneffe von Sebastian Kneipp, dessen 200. Geburtstag am 17. Mai gefeiert wird. Und auch sonst ist in seiner Wohnung auf den ersten Blick nichts zu sehen, was mit dem berühmten Wasserdoktor in Verbindung gebracht werden könnte. Dennoch hütet der 73-jährige Uhrmacher und Optikermeister einen kleinen Schatz.

In einem Ordner hat er Familienfotos gesammelt, die größtenteils von seiner Großmutter, der Großnichte Kneipps, stammen und auf denen der berühmte Pfarrer zu sehen ist. Zudem befindet sich in der Sammlung ein Brief, den ihm seine Großmutter im Oktober 1967 geschickt hat. „Der ist heute für mich viel wert“, sagt Mahler.

Großmutter schreibt Brief über Sebastian Kneipp

Seine Großmutter habe nicht viel über ihren Großonkel erzählt. Eine Ausnahme habe sie mit diesem Brief gemacht. Doch was hat es damit auf sich? Als Max Mahler in den 1960er in Oberfranken eine Optikerlehre gemacht hat, mussten die Schüler im Rahmen der Ausbildung auch einen Vortrag zu einem Thema erarbeiten, das sie selbst auswählen konnten. Mahler, der sich bis zu diesem Zeitpunkt wenig mit seinem berühmten Vorfahren befasst hatte, entschied sich für Sebastian Kneipp. Er fragte bei seiner Großmutter Viktoria Mahler an, ob sie ihm denn etwas über ihren Großonkel erzählen könnte. Schließlich stand sie in regem Kontakt mit dem Wasserdoktor. So hatte er es ihr ermöglicht, die Haushaltungsschule in Wörishofen zu besuchen. „Da war sie immer von Herbst bis zum 17. Mai, dem Geburtstag von Sebastian Kneipp.“ Als Antwort bekam Mahler eben diesen Brief, in dem das gute Verhältnis zwischen seiner Großmutter und Kneipp deutlich wird: „Da der Onkel immer ein Frühaufsteher war, hatte ich oft das Glück, ihn zu treffen, wenn er zum Kaffee kam. Ich denke immer noch mit Freude an die schöne Zeit im Kloster“, heißt es in dem Brief.

Artikel aus dem Allgäuer Beobachter

Zu Mahlers Sammlung zählt auch ein Artikel aus dem Allgäuer Beobachter vom 12. Juni 1937. Er wurde anlässlich des 40. Todestages des Wasserdoktors verfasst. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Urgroßvater von Mahler, Georg Epple – ein Neffe Kneipps. Er erzählt darin von den „alljährlichen Besuchen Kneipps“ in Stephansried. „Das war immer ein großer Tag für unser Haus, ein besonderes Fest für die Kinder, die ja Kneipp so sehr liebten.“ Bei einer Beerdigung des Ehemanns von Kneipps Schwester habe ihm der Pfarrer geraten, dessen Anwesen in Stephansried zu übernehmen. Das sei „der große Wendepunkt seines Lebens“ gewesen, berichtete Georg Epple damals. Auch zu seiner Hochzeit am 1. März 1880 sei Kneipp gekommen und habe ihn in der Ottobeurer Basilika mit seiner Frau Genoveva getraut. „Kneipp war schon am Tag zuvor eingetroffen und brachte, da er stets kernigen Humor besaß und Sinn für altes schwäbisches Brauchtum hatte, zum Polterabend ein Faß Bier aus Wörishofen mit“, erzählte Epple in dem Artikel.

Das Wissen, das sein Ururgroßneffe Max Mahler über Kneipp besitzt, hat er sich vor allem angelesen. Er verweist dabei unter anderem auf die „Biographischen Studie“ von Alfred Baumgarten, der als Arzt an Kneipps Seite gearbeitet hatte. Mit einem Gerücht will der 73-Jährige in jedem Fall aufräumen. Dass Kneipp als Priester nach Ottobeuren kommen wollte, man ihm das aber verwehrt habe. „Er war schließlich Diözesanpriester und in Ottobeuren gab es ja schon die Benediktiner.“ Und Mahler ist sich sicher: „Kneipp wollte in Wörishofen keine Kurstadt entwickeln. Er wollte nur den Menschen helfen.“

Dass nun, zu dessen 200. Geburtstag, die Kneipp’sche Lehre wieder mehr in den Mittelpunkt rückt, findet Max Mahler gut. Für ihn selbst spiele die Anwendung von kaltem Wasser jeden Tag eine große Rolle. Und das scheint sich auszuzahlen. „Meine Blutwerte sind jedenfalls fast perfekt“, sagt der 73-Jährige mit einem Lächeln im Gesicht.

Fotos für Jubiläumsbuch der Marktgemeinde Ottobeuren zur Verfügung gestellt

Für das Jubiläumsbuch, das die Marktgemeinde Ottobeurer extra zum 200. Geburtstag des Wasserdoktors herausbringen wird, hat Mahler seine Fotosammlung zur Verfügung gestellt. In dieser Sammlung befindet sich auch ein Bild von Kneipp, auf das ein Büschel grauer Haare geklebt wurde. „Ob es wirklich die Haare von Kneipp sind, weiß ich leider nicht“, gibt der 73-Jährige zu. Möglich wäre es aber.