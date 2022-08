Alte Gaststätte in Buxheim wird zu Bürgerhaus

Für den Umbau des Gasthauses zum Löwen erhält Buxheim eine Förderung in Höhe von zwei Millionen Euro. Das sind die Pläne für das denkmalgeschützte Gebäude.

11.08.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Jahrzehnte lang war das Gasthaus zum Löwen in Buxheim ein Ort, an dem sich die Bürgerinnen und Bürger gerne trafen, zahlreiche Versammlungen stattfanden und gefeiert wurde. Doch im Jahr 2020 hörte der Gastwirt auf und ging in Rente. „Das war damals schon ein großer Verlust“, erinnert sich Bürgermeister Wolfgang Schmidt. Doch die Gemeinde Buxheim sah in dem Verlust auch eine Chance. Denn schon seit vielen Jahren gibt es im Ort den Wunsch nach einem Dorfgemeinschaftshaus. Und da schon länger bekannt gewesen sei, dass der „Löwen“ nicht weiterbetrieben wird, habe die Gemeinde das denkmalgeschützte Gebäude aus dem Jahr 1743 gekauft, das früher schon von den Kartäusern als sogenannte „Tafernwirtschaft“ mit Schankgenehmigung und Herberge genutzt wurde, erklärt Schmidt. Die ehemalige Gaststätte soll zu einem Bürgerhaus werden.

Bürgermeister von Buxheim: Nun können wir die ganze Sache weiterentwickeln

Nun ist das Großprojekt einen wesentlichen Schritt weitergekommen. Denn vor Kurzem bekam die Gemeinde eine Förderzusage in Höhe von zunächst zwei Millionen Euro von der Regierung von Schwaben im Rahmen der Städtebauförderung „Innen statt Außen“. „Das ist eine tolle Grundlage. Nun können wir die ganze Sache weiterentwickeln“, freut sich der Rathauschef. Da die Förderzusage nicht gedeckelt sei, könnte diese je nach Kostenentwicklung sogar noch höher ausfallen, so Schmidt.

In den Jahren 2019/2020 hatte die Gemeinde bereits mit dem Landesamt für Denkmalpflege und dem Unterallgäuer Landratsamt Voruntersuchung in die Wege geleitet, um die Bausubstanz und die Statik zu überprüfen. Zwar ist laut Schmidt eine Kernsanierung notwendig. Doch sei die Statik insgesamt gut, die Mauern hätten einen „kompakten Eindruck“ gemacht. Zudem seien keine wesentlichen Risse an den Außenwänden festgestellt geworden. Bei der Untersuchung des Gebäudes sei auch der „imposante Dachstuhl“ zum Vorschein gekommen, der so gut es geht erhalten bleiben soll. In diesem Bereich ist laut Schmidt ein Veranstaltungssaal geplant. Im Erdgeschoss des neuen Bürgerhauses soll ein Tagescafé integriert werden. „So etwas fehlt uns noch im Ort“, sagt der Rathauschef. Nicht nur für die Buxheimerinnen und Buxheimer, sondern vor allem auch für die Besucher des benachbarten Kartausenmuseums.

Vereine in Buxheim haben großes Interesse

Lesen Sie auch

So reagiert der Investor auf die Kritik am Leuchtturmprojekt in Oberstaufen Bürger wehren sich gegen Schlossberg Resort

Auch die Vereine im Ort hätten großes Interesse an einem Platz in dem neuen Bürgerhaus bekundet. Bei einem Treffen mit rund 20 Vereinsvertretern seien die unterschiedlichsten Wünsche geäußert worden. So könnte dort etwa ein Jugendtreff mit kleiner Küche integriert werden. Der Chor habe einen Saal für Auftritte und und für wöchentliche Proben ins Spiel gebracht. Weitere Ideen waren laut Schmidt unter anderem eine Kleinbühne und eine Möglichkeit für Filmvorführungen.

Die Wünsche und auch die baulichen Gutachten seien nach der nun erfolgten Förderzusage an ein Architekturbüro weitergeleitet worden. „Ich rechne damit, dass wir die Entwurfsplanung in den nächsten Wochen erhalten.“ Danach werde das Thema erneut im Gemeinderat behandelt. Außerdem soll es ein weiteres Treffen mit den Vereinsvertretern geben. Der Bürgermeister ist stolz, dass nach dem Neubau des Feuerwehrhauses und der Sanierung der Grundschule innerhalb kürzester Zeit das dritte Großprojekt realisiert werden kann.

Bauarbeiten für Umbau von Gasthaus in Buxheim könnten im kommenden Jahr beginnen

Das Bürgerhaus könnte ihm zufolge am Ende zwischen 3,5 und 4,5 Millionen Euro kosten. Dies sei jedoch aufgrund der aktuellen Unsicherheiten im Baugewerbe eine vorsichtige Schätzung. Er rechnet aber mit einer Förderquote zwischen 60 und 80 Prozent für das Gesamtprojekt. Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Bauarbeiten noch im kommenden Jahr beginnen. „Wenn wir Ende 2024 damit fertig werden, wäre das schon toll“, sagt Schmidt. Dann kehrt wieder Leben in das jahrhundertealte Gebäude ein.