Alte Geschäfte in Memmingen:  Einst heiße Adressen für Modefans und Bastler

Haustier- und Kreativbedarf, edler Zwirn, alles fürs Büro oder das traute Heim: Memminger Läden hatten früher einiges im Angebot. Ein Blick in die Schaufenster.

22.11.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Hunderte Bilder aus dem alten Memmingen hat Ursula Stetter gesammelt – von Einzelhandelsgeschäften, die ihre Ladentüren großteils längst geschlossen haben. Noch einmal schaut die 62-Jährige dort vorbei – in bisher zwei Vorträgen, die es in Memmingerberg für Senioren sowie Interessierte gab – und in unserer Mini-Serie. Dabei gilt: „Es kann it so sei, dass wir an jedem Laden halten.“ Beeindruckend ist nämlich nicht nur die Zahl, sondern auch die Vielfalt der Geschäfte.

Otto Häberle bot in der Ulmer Straße Wäsche und Weißwaren an. Bild: Stadtarchiv

Suchten Kundinnen und Kunden Neues für den Kleiderschrank, hatten sie die Wahl: Da war etwa das Modegeschäft Häberle, das Ende der 1930er von der Kempter Straße in die Kramerstraße umzog. Das Ladeninnere, erzählt Stetter, „war schon immer sehr verwinkelt, aber sie haben viel unterbracht und sie ham gute Sachen g’habt“. Nicht zu verwechseln übrigens mit dem „usseren Häberle“ in der Ulmer Straße, wo Otto Häberle Tischdecken, Aussteuerware und Wäsche führte.

Mode Hauser: In Memmingen eine Adresse mit Rang und Namen

Ebenfalls in der Kramerstraße zu finden: das Bekleidungsgeschäft Adolf Zorn, dessen Platz später Witt Weiden und nun ein Laden für Trachtenmode eingenommen hat. Wenige Schritte weiter an der Ecke zur Maximilianstraße brachte der Herrenausstatter Schutz gediegenen Zwirn an den Mann. Dazu fällt ein Satz, den man öfter hört: „Jetzt ist da ein Optiker.“ Das gilt auch für die Kramerstraße 24, wo bis Ende der 80er Jahre Mode Hauser eine Adresse mit Rang und Namen war.

Ging's um Technik, war Elektro Fröschl in der Lindauer Straße für viele die erste Anlaufstelle. Bild: Stadtarchiv

Die Liste der Modegeschäfte ist noch deutlich länger: Da waren etwa Herren und Frauen Stöckle in Hausnummer 26 und 29 – inzwischen Adressen eines Schuhhauses und einer Modemarke. Bei Schedel am Schrannenplatz schauten sich Frauen nach Trends um, Herren steuerten die Waldhornstraße/ Ecke Kuttelgasse an. Anfangs überschaubar begann die Geschichte des Modehauses Eckhofer, heute an der Maximilianstraße: In einem kleinen Laden an der Lindauer Straße bediente Eugen Eckhofer bis in die 70er Jahre ausschließlich männliche Kundschaft.

Anlaufstelle für Elektrogeräte und Technik in der Lindauer Straße: Elektro Fröschl

Doch in Schaufenstern und Auslagen der Innenstadt-Geschäfte gab es noch weit mehr zu entdecken: Ein Begriff war vielen etwa Elektro Fröschl in der Lindauer Straße – lange war dort auch der Sitz des Fachgeschäftes Nähmaschinen Fickler, nun in der Oberen Bachgasse. Oskar Kühnl bot seine Uhren nach dem Krieg erst in der Luitpoldstraße an, ab den 50er/60er Jahren dann in der Kalchstraße. Ebenso war dort das Musikhaus Gaisser zu finden.

Dekoratives und Nützliches für die heimischen vier Wände gab es bei Glas und Porzellan Haisermann am Weinmarkt. Bild: Stadtarchiv

Für das traute Heim konnte man einiges bei Haushaltswaren Otto Zeile (samt Messerschärferei) erstehen, Praktisches und Dekoratives gab es von Anfang der 20er Jahre bis 1987 bei Glas und Porzellan Haisermann (ebenfalls am Weinmarkt) oder auch im Geschäft der Familie Schwarz an der Ecke Kempter Straße/ Baumstraße, das von 1853 bis in die 90er Jahre bestand. Um das Reich der Träume kümmerte sich Betten Maier am Marktplatz, das später in der Lindentorstraße dem Bettengeschäft Ziegelbauer folgte. Zu Bodenbelägen beriet Linoleum Link in der Kempter Straße und wo man heute durch die Sportabteilung des Modehauses Reischmann schlendert, warf man einst einen Blick auf das Angebot von Teppich Bilgram.

Zoohaus, Kunsthandlung, Kosmetikgeschäft: Das Angebot in der Innenstadt war breit

Selbst tierische Mitbewohner gehörten zum Sortiment – beim Zoohaus Pfeifer in der Kalchstraße und im Dehner-Markt in der Zangmeisterstraße: Der Bau von Passage und Café war da noch Zukunftsmusik. Radio, Fernsehen und Unterhaltung in den heimischen vier Wänden: Das war die Domäne von Graf & Frisch in der Kuttelgasse. Stoff zum Schmökern landete indes in der Buch- und Kunsthandlung Otto Zorn in der Einkaufstüte und Kreativen ging laut Ursula Stetter bei Eisen Schwaderer das Herz auf: „Die hatten dort eine sehr gut sortierte Bastelabteilung.“ Bei Kolonialwaren Bachmeier (später Herren Stöckle) wurde Genuss groß geschrieben – „die hatten eine eigene Kaffeerösterei“ – und allerlei Helferlein für die Schönheit führte Otto Kurringer im Kosmetikgeschäft in der Kreuzstraße.

Nützliches und Haltbares – von Wachstischdecke über Gummistiefel bis „Friesennerz“ – lag bei Gummi Bauer am Marktplatz in den Regalen. Um Schreibtisch und Arbeitswelt kreiste dagegen das Angebot bei Bürobedarf Otto Stetter am Theaterplatz (seit Langem ein Eiscafé), „perfekte Büro-Organisation“ versprach ebenso Glöckler in der Kempter Straße und ein Spezialist für Schreibwaren war Heinrich Schütte am Rossmarkt/ Ecke Herrenstraße (heute ein Hörgeräte-Laden). Nicht zu vergessen die Läden, die eine scheinbar unendliche, bunte Warenwelt – von Kleidung bis zu Spielzeug – unter einem Dach boten. Ein Beispiel war Bolkart am Weinmarkt, in Kramerstraße und Furtgasse.

