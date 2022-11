Altes Feuerwehrhaus in Erkheim wird neues Domizil für Maschinenring Unterallgäu

Der Maschinen- und Betriebshilfsring Unterallgäu informiert über die Umzugspläne von Memmingen nach Erkheim. Der Bauantrag soll nun eingereicht werden.

13.11.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Die Umsiedlung des Maschinen- und Betriebshilfsring Unterallgäu von Memmingen nach Erkheim geht nun in die finale Umsetzungsphase: Wie Vorsitzender Martin Wechsel bei der Jahresversammlung der Selbsthilfeeinrichtung berichtete, wird nun der Bauantrag eingereicht: Der 1404 Mitglieder zählende Verein hat das alte Feuerwehrhaus von Erkheim erworben und will nun an der Südseite des Gebäudes einen zwei-, eventuell auch dreigeschossigen Anbau als Bürogebäude erstellen, der durch einen Verbindungsbau mit dem Bestandsgebäude verbunden wird. Der Maschinenring benötigt das ganze Haus aber nicht allein: Ein „fester Mieter“ wurde bereits gefunden.

Baubeginn für Anbau in Erkheim ist für das zweite Halbjahr 2023 geplant

Nun will der Vorstand andere Neubauprojekte besichtigen und anschließend den Bauantrag einreichen. Für die Bauleitung und -überwachung soll eine externe Firma beauftragt werden. Danach sollen die Kostenplanung und ein Finanzplan aufgestellt werden. Wechsel geht davon aus, dass die Bauausführung aufgrund des steigenden Wettbewerbs in der Baubranche nun etwas kostengünstiger werden könnte. Der Baubeginn ist bereits für das zweite Halbjahr 2023 geplant, auch wenn die Feuerwehr das Gebäude aktuell noch nicht räumen kann.

Nach vier Neuzugängen sorgen nun neun Frauen und Männer (in Voll- oder Teilzeit) „für gute Stimmung im Büro und halten den Laden am Laufen“. Gutes Personal zu akquirieren sei für den Maschinenring zum Dauerthema geworden; insbesondere bei der Betriebshilfe. Wechsel bezeichnet die Mitarbeiter als „Engel vor Ort, wenn es wegen Krankheiten auf den Betrieben brennt“.

720 Anträge bearbeitet

Geschäftsführer Peter Christmann berichtete von Grünlandtagen mit den Schwerpunkten „Ampferbekämpfung“ und „Umweltschonende Grünlandernte“ sowie einer Online-Fortbildung über das neue Kulturlandschaftsprogramm KULAP. 720 Vorgänge wurden im Bereich der Antragshilfestellung bearbeitet: Dabei ging es etwa um Düngebedarfsermittlung, Stoffstrombilanzen, Übertragung von Zahlungsansprüchen sowie Mehrfach- und Agrardieselanträge. Der größte Posten der Verrechnungswerte (rund 6,63 Millionen Euro) entfiel mit über 6,3 Millionen Euro auf Maschinen, 101.142 Euro auf soziale/wirtschaftliche Betriebshilfe sowie Sonstiges (100.532 Euro).

Bei den 34 Betriebshelfern wurden bei 219 Einsätzen insgesamt 30.580 Stunden über die landwirtschaftliche Sozialversicherung und drei Einsätze über andere Krankenkassen (68 Stunden) abgerechnet. 22 Einsätze (549 Stunden) entfielen auf Bauhilfe und Urlaub. Für die Betriebs- und Haushaltshilfe will der MR nun vorrangig „nichtlandwirtschaftliche Interessenten“ gewinnen.