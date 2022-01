So könnte Memmingens Innenstadt heiße Sommer überstehen

Die Sommer werden heißer. Damit die Memminger Innenstadt trotzdem ein attraktiver Lebensraum ist, braucht sie Bäume statt Parkplätze, so der Bund Naturschutz.

Die Gebühren der Parkhäuser in der Memminger Innenstadt sollten gesenkt werden. Und zwar so sehr, dass sich Autofahrer dafür entscheiden, lieber dort ihr Fahrzeug abzustellen als auf Parkplätzen an den Straßen der Altstadt. Das wünscht sich Florian Frey vom Vorstand des Bund Naturschutz Memmingen. Seine Idee:

Weniger Autos, mehr Grün: Werden mehr Autos in Parkhäusern abgestellt, belasten weniger Fahrzeuge die Altstadt. Dann könnten öffentliche Parkplätze zurückgebaut und der gewonnene Platz stattdessen für die Verschönerung der Innenstadt genutzt werden. Es könnte mehr Grün gepflanzt, das Angebot an Außengastronomie erweitert, es könnten mehr Plätze zum Verweilen geschaffen werden. Das erhöhe die Attraktivität der Innenstadt und locke mehr Menschen an. Davon profitierten dann auch die Geschäfte.

Das sagen Einzelhandel und Stadt zu den Plänen in Memmingen

Einzelhandel: Jeder Anreiz für Kunden, in die Innenstadt zu kommen, sei gut, sagt Mechthild Feldmeier, Mitglied des Vorstandes von Stadtmarketing Memmingen. So auch günstigere Gebühren in Parkhäusern und eine attraktive Umgebung. Dennoch müsse es weiterhin Parkplätze an den Straßen der Altstadt geben, die von älteren Menschen und Menschen mit Gehproblemen genutzt werden können. Gerade Ältere mit eingeschränktem Bewegungsapparat hätten Probleme in Parkhäusern, weil dort alles enger sei. Wichtig wäre aus ihrer Sicht auch, ebenerdige Parkplätze anzubieten, die bis zu 30 Minuten kostenlos seien – für schnelle Erledigungen. „Dafür fährt keiner ins Parkhaus.“ Eine weitere Möglichkeit, Verkehr aus der Innenstadt herauszuhalten, aber einen Besuch für Kunden auch von außerhalb attraktiv zu machen, seien Park-and-Ride-Parkplätze am Stadtrand. Dort könnten die Menschen stressfrei parken und per Bus in die Innenstadt fahren. Insgesamt sei eine schöne und grüne Innenstadt wichtig, um Kunden anzulocken und die Lebensqualität zu steigern. Dennoch müsse sie gut erreichbar sein. Auch Kunden von außerhalb müssten sich willkommen fühlen. Sonst kauften sie woanders ein.

Jeder Anreiz für Kunden, in die Innenstadt zu kommen, sei gut, sagt Mechthild Feldmeier, Mitglied des Vorstandes von Stadtmarketing Memmingen. So auch günstigere Gebühren in Parkhäusern und eine attraktive Umgebung. Dennoch müsse es weiterhin Parkplätze an den Straßen der Altstadt geben, die von älteren Menschen und Menschen mit Gehproblemen genutzt werden können. Gerade Ältere mit eingeschränktem Bewegungsapparat hätten Probleme in Parkhäusern, weil dort alles enger sei. Wichtig wäre aus ihrer Sicht auch, ebenerdige Parkplätze anzubieten, die bis zu 30 Minuten kostenlos seien – für schnelle Erledigungen. „Dafür fährt keiner ins Parkhaus.“ Eine weitere Möglichkeit, Verkehr aus der Innenstadt herauszuhalten, aber einen Besuch für Kunden auch von außerhalb attraktiv zu machen, seien Park-and-Ride-Parkplätze am Stadtrand. Dort könnten die Menschen stressfrei parken und per Bus in die Innenstadt fahren. Insgesamt sei eine schöne und grüne Innenstadt wichtig, um Kunden anzulocken und die Lebensqualität zu steigern. Dennoch müsse sie gut erreichbar sein. Auch Kunden von außerhalb müssten sich willkommen fühlen. Sonst kauften sie woanders ein. Stadt: Schon während der Bürgerversammlung im September waren die Vertreter der Stadt gefragt worden, ob nicht die Gebühren der Parkhäuser gesenkt werden könnten, um die Autos aus der Altstadt zu holen. Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh hatte damals gesagt, die Stadt sei an dem Thema dran. Details wurden noch nicht genannt. Und auch jetzt kann die Verwaltung keine Details nennen. Sie verweist auf die Projektgruppe, die sich mit dem Memminger Mobilitätskonzept befasst. Die Parkhäuser und der Verkehr in der Innenstadt seien ein Teil des Konzepts. Da aber noch daran gearbeitet werde, könne Genaueres derzeit noch nicht gesagt werden.

Ein anderer Vorschlag: Stadtwerke Parkhaus-Gebühren nicht senken

Nicht die Gebühren in den Parkhäusern senken, sondern die Gebühren der ebenerdigen Parkplätze an den Straßen der Innenstadt erhöhen. So würden Autofahrer auch in die Parkhäuser gelenkt werden: Das ist der Vorschlag von Peter Domaschke. Er ist Werkleiter der Stadtwerke, die die städtischen Parkhäuser betreiben.

Schon jetzt seien die Memminger Parkhäuser günstiger als in vielen anderen Städten im Umkreis. Würden die Gebühren nun gesenkt, bedeute das weniger Einnahmen für Stadtwerke und Stadt und somit auch weniger Geld, das in die Infrastruktur der Stadt gesteckt werden könne.

Auslastung: Vor Corona waren die Parkhäuser in der Altstadt aus Sicht der Stadtwerke zufriedenstellend ausgelastet: Zuletzt lag die Zahl der Einfahrten bei 750.000 pro Jahr. In den vergangenen beiden Coronajahren lag sie nur bei jeweils 450.000 pro Jahr.

Vor Corona waren die Parkhäuser in der Altstadt aus Sicht der Stadtwerke zufriedenstellend ausgelastet: Zuletzt lag die Zahl der Einfahrten bei 750.000 pro Jahr. In den vergangenen beiden Coronajahren lag sie nur bei jeweils 450.000 pro Jahr. Erste Stunde kostenlos: Als vor einigen Jahren die erste Stunde in den städtischen Parkhäusern kostenlos war, sei jährlich ein Verlust von 500.000 Euro gemacht worden. Nach langem Kampf sei es gelungen, „die Preise marktgerecht zu gestalten“, das finanzielle Ergebnis liege seitdem im schwarzen Bereich, so Domaschke.

