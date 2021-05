Altstadtsanierung: Memmingen stellt Weichen für die nächsten 15 Jahre

Stadtrat Memmingen segnet Maßnahmenkonzept der Vorbereitenden Untersuchung der Altstadt ab. Dabei flammt Diskussion um ein bereits abgehaktes Thema noch einmal auf.

Wo liegen die Stärken der Innenstadt? Wo hat sie Verbesserungspotenzial? Seit März 2019 läuft in Memmingen die Vorbereitende Untersuchung (VU) Altstadt mit dem Ziel, ein Konzept für die künftige Innenstadtentwicklung zu erarbeiten. Nun hat das Plenum des Memminger Stadtrats beschlossen, die dabei gesammelten Anregungen in den nächsten 15 Jahren umzusetzen und damit einen wichtigen Punkt unter diesen Prozess gesetzt. Allerdings gab es vor der Abstimmung zum Maßnahmenkonzept der VU eine längere Diskussion zu einem Thema, das eigentlich schon beschlossene Sache war: den autofreien Weinmarkt.

Weil sie nicht persönlich dabei sein konnte, wandte sich Sylvia Haines vom mit der VU beauftragten Architektur- und Stadtplanungsbüro Haines-Leger (Würzburg) per Video an die Stadträte. Sie ließ die ersten beiden Stufen des zweijährigen Prozesses noch einmal Revue passieren, in denen Bürger, die Verwaltung und der Stadtrat in verschiedenen Beteiligungsforen ihre Ideen eingebracht hatten. In einer ersten Bestandsanalyse wurden in Fragebogenaktionen, einer Bürgerwerkstatt und Klausurtagungen des Stadtrats unter anderem Leerstände, Denkmalschutzthemen, der Sanierungszustand der Altstadt, der Verkehr und Grünflächen als Handlungsfelder angegeben. Dabei stellte sich heraus, dass sich die Wünsche von Bürgern und ihren Vertretern durchaus deckten: mehr Leben in die Stadt bringen, die Problemzonen Rosenviertel und Südstadt in Angriff nehmen oder den Stadtbach besser inszenieren wurden beispielsweise als Ziele genannt.

Themen verdichten sich in Rahmenplan

In einer zweiten Stufen – wegen Corona waren die Bürger da nur noch online beteiligt – verdichteten sich die Themen in einem Rahmenplan mit drei räumlichen Handlungsschwerpunkten: der West-Ost-Achse unter dem Thema „Verkehrsberuhigung und Gestaltung“, der Nord-Süd-Achse unter dem Stichwort „Entwicklung und Stärkung“ und der Altstadt Südwest mit der Aufgabe „Sanierung und Wohnumfeldgestaltung“.

Nun beginnt der dritte und abschließende Teil der VU Altstadt, in dem dieser Rahmenplan umgesetzt werden soll. In einer Klausurtagung im Januar hatte der Stadtrat die ins Auge gefassten Projekte in eine zeitliche Reihenfolge gebracht. Zu den kurzfristig anvisierten gehören etwa das Rosenviertel, die Aufwertung der Hohen Wacht, mehr und attraktivere Spielplätze, ein Infopoint zur Stadtmauer am Einlass, ein Leerstandsmanagement, die Bewerbung um eine Landesgartenschau, eine Sanierungsberatung für Bürger oder die Kramerzunft – und eben der seit vielen Jahren kontrovers diskutierte autofreie Weinmarkt: In spätestens fünf Jahren sollen dort nur noch Busse fahren dürfen, hatte der Stadtrat nach langer Diskussion im Dezember mit 21 zu 14 Stimmen beschlossen. Und genau diese Diskussion flammte nun noch einmal auf. Zuvor hatte Uwe Weißfloch, Leiter des Stadtplanungsamtes, darauf hingewiesen, dass die abschließende Bürgerveranstaltung noch ausstehe, aber die Trägerbeteiligung schon erfolgt sei. Dazu zählt auch die IHK, die den Weinmarkt-Beschluss ebenfalls kritisch sieht.

Weinmarkt wegen Corona zurückstellen

Als erstes meldete sich Horst Holas für die CSU/FDP-Fraktion zu Wort. Er beantragte, die Sperrung des Weinmarktes für den Autoverkehr angesichts der Auswirkungen von Corona auf den Einzelhandel noch einmal zurückzustellen „damit wir den gesamten Beschluss mittragen können“. Auch Uwe Rohrbeck (CRB) forderte, die Sperrung noch auszuklammern aus dem Maßnahmenkatalog, weil sie „eine fatale Signalwirkung in der Pandemie“ habe. Vehement für den autofreien Weinmarkt plädierten Hans-Martin Steiger und Matthias Ressler von der SPD. „Das war ein wesentlicher Bestandteil unseres Konzepts, wenn wir jetzt auf die Schnelle eine Rolle rückwärts zu diesem lange diskutierten Beschluss machen, lacht doch die ganze Stadt“, sagte Steiger. Ressler zeigte sich überzeugt, dass gerade eine Altstadt ohne Autoverkehr den Handel stützt. Professor Dieter Buchberger (Die Grünen) sagte, die Sorge um die Geschäfte sei sicherlich nicht kleinzureden, aber Untersuchungen des Bayerischen Einzelhandeslverbands hätten ergeben, dass die am besten frequentierten Lagen die schlechteste Erreichbarkeit mit dem Auro haben.

Gottfried Voigt (FW) führte ins Feld: „Ich bin selbst ein leidenschaftlicher Weinmarkt-Durchfahrer und habe im Dezember dagegen gestimmt, aber wir sollten diese Rolle rückwärts jetzt nicht machen, das hat auch etwas mit Demokratie zu tun.“ Der Antrag, den Weinmarkt als Impulsprojekt zurückzustellen, wurde schließlich mit 20 zu 17 Stimmen abgelehnt und das Maßnahmenkonzept mit zwölf Gegenstimmen angenommen.