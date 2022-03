Am 2. Juli im Herzen von Memmingen: Kulturen feiern ihr Miteinander

Beim Memminger Integrationsbeirat laufen Vorbereitungen für das Fest der Kulturen am 2. Juli. Zu den Neuerungen gehört ein Ortswechsel.

22.03.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Das Fest der Kulturen findet in diesem Jahr statt – und zwar an einem neuen Schauplatz. Am 2. Juli 2022 wird es als großes, buntes Miteinander auf dem Weinmarkt statt wie bisher auf dem Westertorplatz gefeiert. Und das ist nicht die einzige Neuerung, die sich die Mitglieder des Integrationsbeirats überlegt haben: Dessen Vorsitzende Patricia Isac gibt einen Einblick in die laufenden Planungen.

Fest der Kulturen in Memmingen: Musikgruppen können sich bewerben

Die abschließende, offizielle Zusage für den Weinmarkt als Veranstaltungsort steht laut Patricia Isac zwar noch aus – doch die Freude darüber, mit dem Wechsel nun einen noch zentraleren Standort zu bekommen, sei bei allen Beteiligten bereits groß. Mit Ideen für das Fest der Kulturen und den Vorbereitungen befasst sich eine Arbeitsgruppe des Integrationsbeirats. Ziel ist es laut Isac, beim Programm verstärkt einen Fokus auf Memminger Gruppen zu richten. Nach ihren Worten können sich zum Beispiel noch Musikgruppen bewerben, die mitwirken wollen.

Integrationsbeirat will auch Angebote für Kinder organisieren

„Wichtig ist uns auch, unterschiedliche Altersgruppen und auch Familien mit Kindern anzusprechen“, betont Isac. So sollen beispielsweise verschiedene Aktionen für Kinder angeboten werden. Denkbar sind etwa Kinderschminken, Bastelangebote oder eine Station, wo sich Buben und Mädchen einfach ein bisschen austoben können. Derzeit ist der Integrationsbeirat mit vielen verschiedenen Gruppen und Einrichtungen im Gespräch, sodass Details und Mitwirkende noch nicht abschließend feststehen. Nicht wegzudenken sind beim Fest der Kulturen nach Isacs Worten aber natürlich wieder Musik, Tanz und Spezialitäten aus den unterschiedlichen Ländern und Kulturkreisen.

Zusammenarbeit mit dem Kulturfestival Memminger Meile

In dieser Atmosphäre werden die Besucherinnen und Besucher nachmittags bereits auf den Abend eingestimmt: Dann findet das Abschlusskonzert des Kulturfestivals Memminger Meile steht, bei dem im Kaminwerk eine international besetzte Combo auftreten wird. So hält der Tag durch die Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem städtischen Kulturfestival nach Isacs Worten einen weiteren Höhepunkt bereit.

Integrationsbeirat beteiligt sich auch bei Rahmenprogramm zum Freiheitspreis

Gelegenheit, mit Mitgliedern des Integrationsbeirats ins Gespräch zu kommen, gibt es übrigens bereits am Rande der Verleihung des Memminger Freiheitspreises am 21. Mai. Zum Rahmenprogramm gehört auch ein „Markt der Möglichkeiten“ auf dem Weinmarkt, bei dem der Beirat mit einem Stand unter dem Motto „Stadt der Kulturen“ vertreten sein wird.

