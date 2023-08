Löwen, Lachnummern und eine Liebesgeschichte – das alles präsentiert der Circus Krone in seiner Vorstellung "Mandana – Circuskunst neu geträumt" in Memmingen.

21.08.2023 | Stand: 18:01 Uhr

Der Circus Krone hat in Memmingen sein Zelt aufgebaut. Am Dienstag, 22. August, um 15.30 Uhr ist die Premiere. Der Zirkus bleibt bis Sonntag, 27. August, in der Stadt.

In der Vorstellung mit dem Titel „Mandana – Circuskunst neu geträumt“ präsentieren die Artisten am Adenauerring ein modernes Märchen und entführen die Zuschauer in eine andere Welt.

Löwen und Tiger gehören beim Cirkus Krone fest dazu

Neben Akrobaten und Clowns stehen die Tiere, besonders Pferde, Löwen und Tiger, im Mittelpunkt.