Am Samstag findet der erste Christopher-Street-Day in Memmingen statt. Es gibt ein Programm auf dem Marktplatz und eine After Party.

28.06.2023 | Stand: 11:15 Uhr

Der erste Christopher-Street-Day (CSD) in Memmingen findet am Samstag, 1. Juli, ab 15 Uhr statt. Oberbürgermeister Jan Rothenbacher, der gleichzeitig Schirmherr des CSD ist, wird die Veranstaltung auf dem Marktplatz eröffnen. Danach sollen eine Parade und eine Kundgebung für mehr Vielfalt und ein tolerantes Memmingen stattfinden.

Christopher-Street-Day in Memmingen: After Party im Grünen Haus

Die Maustadt soll an diesem Tag besonders bunt in den Farben des Regenbogens glänzen, teilt das Organisationsteam der Gruppe „Pride Memmingen“ mit. Es soll ein Fest für Toleranz und Akzeptanz und gegen Hass und Gewalt werden. Die Veranstalter wünschen sich, dass der erste „Pride Day“ ein Tag wird, an dem queere Menschen mit Stolz auf ihre Anliegen aufmerksam und somit Memmingen, die Stadt der Freiheitsrechte, bunter und toleranter machen. Es wird Informationen rund um queeres Leben, Aufklärung, Antidiskriminierung und politische Forderungen geben. Auch das Feiern soll nicht zu kurz kommen. So wird unter anderem das Kollektiv Scheinwelt die Parade musikalisch begleiten. Die Veranstaltung am Marktplatz geht bis 20 Uhr, ab 20.30 Uhr steigt die After Party im Grünen Haus.

Zum "Pride Day" in Memmingen sind nicht nur queere Menschen eingeladen

„Spätestens seit der Regenbogen-Armbinde am Arm des Kapitäns der Deutschen Fußball Nationalmannschaft und der Allianz Arena in Regenbogenfarben und die damit verbundene Diskussion ist das Thema ‘Toleranz und Vielfalt, wie kann die Gesellschaft das leben?‘ im Bewusstsein der meisten Menschen angekommen“, erklärt die Gruppe „Pride Memmingen“. Doch dies nicht immer positiv und mit Verständnis. „Hass und Gewalt, gerade gegen Menschen, die sich zu ihrer Querness, also gleichgeschlechtlichen oder einfach anders-liebenden und lebenden Art bekennen und somit nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehören, sind Anfeindungen verbaler und physischer Art in ganz Deutschland ausgesetzt“, so Pride Memmingen. Das Symbol des Regenbogens habe eine lange Tradition in der LGBTQ-Bewegung auf der ganzen Welt, werde zwar mittlerweile auch vielfach für andere Zwecke der Sichtbarkeit benutzt und fehlgedeutet, verliere aber dadurch nicht an Bedeutung.

Die Organisatoren betonen, dass zum „Pride Day“ nicht nur queere, sondern alle Menschen eingeladen sind.

Welche Veranstaltungen sonst am Wochenende im Allgäu stattfinden, erfahren Sie hier.