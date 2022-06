Betrunkener Autofahrer baut Unfall in Amberg im Unterallgäu und flüchtet

In Amberg bei Türkheim im Unterallgäu hat ein betrunkener Autofahrer einen Unfall gebaut und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei ihn ausfindig machte.

18.06.2022 | Stand: 12:08 Uhr

In Amberg bei Türkheim im Unterallgäu hat ein betrunkener Autofahrer einen Unfall gebaut und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, wurde den Beamten in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Ölspur in Amberg gemeldet. Vor Ort stellten die Polizisten nicht nur die vermeintliche Ölspur, sondern auch ein demoliertes Verkehrszeuichen und zwei beschädigte Leitpfosten fest.

Betrunkener Fahrer baut Unfall in Amberg im Unterallgäu

Die Ölspur stellte sich als Kühlwasserspur heraus und führte die Beamten zu einem unfallbeschädigten Auto. Dieses war in einer Garage abgestellt worden. Der Verantwortliche Fahrzeugführer, ein 46-jähriger Unterallgäuer, wurde schnell ermittelt.

Da die Beamten bei ihm starken Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde zunächst ein freiwilliger Alkoholtest durchgeführt. Dieser gab einen Wert über den erlaubten 0,5 Promille an. Deshalb veranlasste die Polizei eine Blutentnahme im Krankenhaus. Am Auto des 46-Jährigen war ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro entstanden. Der Sachschaden am Verkehrszeichen und am Leitpfosten liegt bei 500 Euro.

Den 46-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

