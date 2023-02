Ladendieb in Memmingen landet wenig später im Gefängnis

Ein 29-Jähriger wird in Memmingen-Amendingen beim Diebstahl erwischt. Nun sitzt er in Haft. Warum?

09.02.2023 | Stand: 17:03 Uhr

Nachdem er bei einem Ladendiebstahl in Memmingen-Amendingen erwischt wurde, hat die Polizei gegen einen 29-Jährigen Haftbefehl erlassen. Der Grund: der Mann soll eine Waffe mitgeführt haben.

Am Mittwoch, 8. Februar, steckte der Mann mittags in einem Amendinger Geschäft Kleidungsstücke, Parfüms, Alkohol und weitere Waren in seine Sporttasche und versuchte, das Geschäft zu verlassen. Dabei wurde allerdings der Diebstahlalarm ausgelöst.

Nach Ladendiebstahl in Memmingen: Täter wird einem Ermittlungsrichter vorgeführt

Der Kassierer hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der Kontrolle wurde dann in der Jacke des 29-Jährigen noch mehr Diebesgut gefunden, sowie ein Cuttermesser. Da der Mann zusätzlich keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde die Staatsanwaltschaft informiert. Der Mann wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt und der wegen Diebstahls mit einer Waffe Haftbefehl gegen den Mann erließ. Der 29-Jährige sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt Memmingen.

Weitere Meldungen aus Memmingen und Umgebung lesen Sie hier.