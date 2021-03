Weil ein stark alkoholisierter 39-Jähriger in Amendingen randalierte und auf ein Postauto einschlug, rückte die Polizei aus.

04.03.2021 | Stand: 13:30 Uhr

Weil ein 39-Jähriger am Mittwochnachmittag in der Teramostraße im Memminger Stadtteil Amendingen randaliert hat, rückte die Polizei aus. Hintergrund war die Mitteilung über eine Person, die gegen ein Postauto schlagen würde.

Amendingen: Stark alkoholisierter Mann schlägt auf Postauto ein

Vor Ort trafen die Beamten einen stark alkoholisierten 39-Jährigen an. Gegenüber den Polizeibeamten kündigte er an, auch den Fahrer des Postautos schlagen zu wollen. Wegen seiner starken Alkoholisierung und seiner Ankündigung nahmen ihn die Polizisten mit auf die Dienststelle. Dort verbrachte er laut Polizei eine angemessene Zeit in der Zelle.

