Ein Dank vom Verurteilten - Menschlichkeit ist neuem Amtsgerichtsdirektor wichtig

10.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Einmal hat er einen Drogenkurier zu sieben Jahren Haft verurteilt. Und was machte der Verurteilte? Er bedankte sich bei ihm, dass er während des Prozesses so menschlich behandelt worden ist. Als Christian Roch davon erzählt, sitzt er in seinem Memminger Büro mit Blick Richtung Westertor. Seit 1. August arbeitet er hier: als neuer Direktor des Amtsgerichts. Menschlichkeit ist dem 52-Jährigen wichtig. Und alle Menschen gleich zu behandeln. „Gleich gut, nicht gleich schlecht.“ Das gelte auch vor Gericht. Christian Roch ist Nachfolger von Reiner Egger, der Ende April in Ruhestand gegangen ist.

Was macht ein Direktor eines Amtsgerichts?

Eine seiner Aufgaben ist, als Richter zu arbeiten. Zuständig ist er in Memmingen für Insolvenzverfahren und Zivilsachen, dazu zählen etwa Streitigkeiten zwischen Mieter und Vermieter, aber auch Familiensachen wie das Sorgerecht. Und das Fluggastrecht: Solche Verfahren gebe es einige am Amtsgericht – wegen des Flughafens Memmingen. Wenn zum Beispiel ein Flieger ausfällt, die Passagiere aber nicht rechtzeitig informiert werden, kann es sein, dass sie Anspruch auf eine Entschädigung haben. Will die Fluggesellschaft nicht zahlen, ist es möglich, dass der Fall im Haus von Christian Roch landet. Als Direktor muss er zudem das Amtsgericht als Behörde leiten. Das sei wie ein Managerposten. Er muss also beispielsweise dafür sorgen, dass Arbeitsabläufe funktionieren, dass das Budget eingehalten wird. Eine weitere Aufgabe für Roch sind seine 115 Mitarbeiter, die er nun alle kennenlernen muss. „Mein Ziel ist, dass ich bis Weihnachten jedem Namen ein Gesicht zuordnen kann.“ 16 Richterinnen und Richter gehören dazu, sind dienstrechtlich allerdings dem Landgericht unterstellt.

Kann er sich als Direktor seine Gerichtsverhandlungen aussuchen?

Nein. Zu Jahresbeginn wird ein Plan erstellt, in dem geregelt ist, welcher Richter wann eine Verhandlung übernimmt und in welchem Bereich, also etwa Familiensachen oder Insolvenzverfahren. Um was es in den Prozessen gehen wird, ist zu diesem Zeitpunkt nicht klar. So soll verhindert werden, dass zum Beispiel der Staat Einfluss darauf nimmt, welcher Richter welchen Fall bekommt. (Lesen Sie auch: Eine Anklage wie ein Krimi: Heilerin soll Brandanschlag in Auftrag gegeben haben)

Was ist ihm vor Gericht wichtig?

Er versucht in Zivil-Verhandlungen, dass sich beide Streitparteien einigen, zum Beispiel in einem Vergleich. So könne jeder sein Gesicht wahren. Das sei wichtig, weil sich die Menschen hinterher oft weiterhin begegnen – zum Beispiel Mieter und Vermieter.

Warum arbeitet er gern an einem Amtsgericht?

„Das Schöne am Amtsgericht ist, dass es Rechtsprechung in der ersten Instanz ist, also bürgernah, und mit großer Abwechslung.“

Will er etwas am Amtsgericht verändern?

Er möchte, dass mehr über den Tellerrand geblickt wird, um Verständnis beispielsweise dafür zu entwickeln, wie in anderen europäischen Ländern an Gerichten gearbeitet wird. Davon profitiere das Memminger Amtsgericht, denn es passiere zum Beispiel recht oft, dass Hilfe eines ausländischen Gerichtes benötigt wird, etwa wenn es um Bekämpfung der Kinderpornografie geht. (Lesen Sie auch: „Mit schlimmsten Dingen konfrontiert“: Memminger Anwältin über den Alltag ihres Berufes)

Hat er schon mal in Memmingen gearbeitet?

Einmal vor einigen Jahren während eines Prozesses. Damals nahm er noch als Staatsanwalt an einer Verhandlung am Amtsgericht teil. Es ging um Rindfleisch, das ohne Kontrolle in den Handel gelangt war. Dabei hätte es überprüft werden müssen, weil zu dieser Zeit verstärkt BSE, also der Rinderwahnsinn, in Deutschland grassierte.

Was hat er bisher getan?

Unter anderem war er als Staatsanwalt von Kempten aus bayernweit für Straftaten im Zusammenhang mit BSE zuständig. Zum Beispiel gab es damals, ähnlich wie heute beim Thema Corona, Labors, die Tests abrechneten, die sie aber nie geleistet haben. Als Staatsanwalt in Kempten begann Christian Roch auch seinen Dienst in der bayerischen Justiz. Weitere Stationen: Amtsgericht Kempten/Allgäu, Amtsgericht Sonthofen, Landgericht Kempten/Allgäu.

Was sind seine Hobbies?

Roch, in Dessau-Roßlau, Sachsen-Anhalt, geboren, mag Sprachen. Er spricht Englisch, Russisch, Französisch, „und einige Brocken Kroatisch und Norwegisch“. Er wandert und radelt gern und hat sich vorgenommen, mal mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Von Altusried, wo er wohnt, bis Memmingen sind es 25 bis 30 Kilometer.

Mit Russisch-Kenntnissen hilft er Geflüchteten aus der Ukraine.

Seine Kenntnisse der russischen Sprache setzt Roch auch ehrenamtlich ein: Er hilft Menschen, die wegen des Krieges in der Ukraine in unsere Region geflüchtet sind, unterstützt sie bei Behördengängen, übersetzt Schriftstücke, bietet Orientierung in Alltag und Schule.