An Pfingsten gehört das Schwäbische Bauernhofmuseum den Ziegen

Bei der großen Ziegenschau in Illerbeuren kommt die „Kuh des kleinen Mannes“ groß raus. Schwäbischer Ziegenzuchtverband feiert 100-ähriges Gründungsjubiläum.

06.06.2022 | Stand: 18:26 Uhr

Ziegen haben das Privileg, zickig zu sein. Das bestätigt auch Julian Eggstein: „Meine Ziegendamen sind bei mir ganz brav, doch wenn mein Sohn sie mal melken will, dann zicken sie eben auch mal. Die wissen eben, wer der Chef ist“, behauptet der Burgauer. „Überhaupt sind Ziegen ziemlich intelligent“, sagt er mit einem Augenwinkern über seine „Mädels“, die er aualle beim Namen kennt. Gerade gibt er Mona, Maggi, Mina, Melitta und Milka die letzten Anweisungen für ihren großen Auftritt vor Publikum im Schwäbischen Bauernhofmuseum Illerbeuren: Dort stellt er seine prächtige Rasse „Bunte Deutsche Edelziegen“ bei der Ziegentierschau einer Fachjury vor. Sie findet im Rahmen der großen Ziegentage statt, die der Schwäbische Ziegenzüchterverband anlässlich seines 100-jährigen Jubiläums am Pfingstwochenende auf dem Museumsgelände ausgerichtet hat – mit zwei Jahren Corona-Verspätung.

100 Tiere von sieben verschiedenen Rassen

Wer denkt, Ziege sei eben nur Ziege, irrt sich, denn die als kleine Wiederkäuer beschriebenen Nutztiere sind vielfältig in Körperbau, Optik und Farbe. Über 1000 verschiedene Ziegen weltweit wurden laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO gezählt. Im Bauernhofmuseum haben bayerische Züchter rund 100 Tiere von sieben verschiedenen Rassen vorgestellt. Mit dabei war auch die Rarität „Thüringer Wald Ziege“, die bereits auf der Liste der gefährdeten Nutztierrassen in Deutschland steht.

Dr. Christian Mendel erklärt dem großen und kleinen Publikum launig die einzelnen genetischen Variationen und die dazugehörigen Züchter des Verbands, bei dem aktuell 70 Landwirte aus Schwaben verzeichnet sind (siehe auch nebenstehender Artikel). Dabei betonte der Experte die Wichtigkeit dieser Nutztiere,: sie sicherten das Überleben der Menschen in schweren Zeiten, weswegen sie früher oft auch die „Kuh des kleinen Mannes“ genannt wurde.

Heute werden die Tiere, die zu den wiederkäuenden Paarhufer zählen, in Milch-, Fleisch- und Wollziegen eingeteilt. Bayern ist laut der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft das ziegenreichste Bundesland. Die als „große Ziegentage“ beschriebene Vorankündigung des Verbands hat deshalb nicht zu viel versprochen.

Kraulen am Ziegenbart

Heidemarie Dietrich geht dort gerade auf Tuchfühlung mit einem Bock der Rasse „Pfauenziege“. Mit stoischer Gemütlichkeit lässt sich der Bock von ihr an seine langen Hörner fassen. „Sein Ziegenbart gefällt mir“, sagt die Besucherin, die diese besondere Veranstaltung als Pfingstausflug nutzt. Begeistert sind auch die Kinder Afra, Thea, Martha und der fast vierjährige Ludwig von den vielen lustigen Gesellen – die sie schon von ihrem Onkel her kennen, der auch selbst einige „Goißen“ wie es in schwäbischer Mundart heißt, mitgebracht hat. Ihr Papa Andreas Renz greift ihm unter die Arme. „Wenn man mag und man keine Angst hat, kann man mit den Ziegen schon auch kuscheln“, erzählt Thea selbstbewusst. Während sie mit einer der Ziegen „Gassi“ geht, bieten Sylvia und Andreas Haider aus Immelstetten im Landkreis Unterallgäu ihre selbst gemachten Produkte aus Ziegenmilch an. Seit 2016 betreiben sie im Nebenerwerb eine demeter-zertifizierte Landwirtschaft mit 60 Ziegen. Aus der Ziegenmilch stellen sie Hart- und Weichkäse her. „Wir sind Direktvermarkter und verkaufen unsere Produkte in unserem Hofladen. Da können die Leute gleich sehen woher die Produkte stammen“, sagen die beiden. Denn immer mehr Menschen wüssten die Vorteile der regionalen Produzenten und Produkte zu schätzen.

Ziegenkäse ist leicht verdaulich

Ziegenkäse zum Beispiel hat einen hohen Gehalt an Vitamin A, B, D und K. Er ist leicht verdaulich und ist eine gute Eiweißquelle, die dennoch kaum Laktose beinhaltet. Wegen ihrer guten Verträglichkeit ist Ziegenmilch auch als Säuglingsnahrung geeignet, da ihr Aminosäuremuster dem Baustein der Proteine in der Muttermilch ähnlich ist.

Doch nicht jedem schmeckt Ziegemilch. Elfriede Schmidt kann sich mit ihrem besonderen Geschmack nicht ganz so anfreunden, ihr Mann Eberhard hingegen mag Ziegenkäse eigentlich ganz gerne. Seine Frau krault lieber die Köpfchen der Jungziegen, die sich diese besondere Aufmerksamkeit an diesem Wochenende gerne gefallen lassen – und dabei gar nicht zickig reagieren.