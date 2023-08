Angeklagter wird aus Mangel an Beweisen freigesprochen

Ein Unterallgäuer Pflegevater soll zwei ihm anvertraute Mädchen sexuell missbraucht haben. Eine von beiden bestreitet das. Am Ende kommt es zum Freispruch.

21.08.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Auch in der Neuauflage eines Strafprozesses vor dem Amtsgericht Memmingen, in dem sich ein 58-jähriger Pflegevater aus dem Unterallgäu wegen mehrerer Fälle des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen verantworten musste, kam man der Wahrheit nicht wirklich näher. Also stand am Ende der Verhandlung ein Urteil, wie es der Rechtsstaat „im Zweifel für den Angeklagten“ fordert: Freispruch aus Mangel an Beweisen.

Erste Verhandlung war bereits im Mai

Bereits im Mai dieses Jahres hatte das Schöffengericht versucht, den Sachverhalt aufzuklären (wir berichteten). Noch als Kleinkinder waren zwei inzwischen 19 und 21 Jahre alte Frauen in die Pflegefamilie gekommen. Etwa ab dem Jahr 2014 soll es dann nach Angaben der Jüngeren zu Übergriffen des Familienvaters gekommen sein. Er habe ihre ältere, damals noch minderjährige Schwester mehrfach unsittlich berührt, ihr in die Hose gefasst. Auch ihr habe er in sexueller Absicht ans Gesäß und oberhalb der Kleidung an die Brüste gefasst.

Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe

Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft handelte es sich dabei um strafbare sexuelle Handlungen an Personen, die ihm zur Erziehung anvertraut waren. Die ältere Schwester aber stellte derartige Vorfälle ebenso in Abrede wie der Angeklagte. Also hatte das Gericht das Verfahren ausgesetzt und die Einholung eines aussagepsychologischen Gutachtens angeordnet. Es sollte helfen, die Frage zu klären, ob die jüngere Frau die Wahrheit sagt oder eben nicht.

Inzwischen liegt das Gutachten vor und es kam zur Neuaufnahme des Verfahrens. Vorsitzende Richterin Patrizia Rabe ließ gleich zu Beginn der Verhandlung durchblicken, dass sie das Prozedere abkürzen wolle. Sie habe nur eine Polizeibeamtin als Zeugin geladen. Die beiden jungen Frauen wurden nicht noch einmal gehört. Stattdessen wurden die Vernehmungsprotokolle verlesen, die bei der ersten Verhandlung angefertigt worden waren.

"Es gab schon mal einen Busenschüttler"

Die Angaben des Angeklagten von damals aber durften nicht verwertet werden. Er wurde erneut über seine Rechte belehrt und gefragt, ob er sich zur Sache äußern möchte. Ja, sagte er, nachdem ihm seine Verteidigerin Ulrike Mangold aufmunternd zugenickt hatte: „Ich habe die Taten nicht begangen.“ Wie er sich denn die Anschuldigungen erklären könne, fragte ihn die Richterin. Die 19-Jährige sei wohl unzufrieden mit der familiären Situation gewesen. Sie habe Probleme mit der Hausordnung gehabt. Außerdem habe er ihrem Freund ein Hausverbot erteilt. Im Rahmen der Befragung räumte der Angeklagte schließlich ein, dass es schon mal einen „Busenschüttler“ gegeben habe. Dies sei jedoch aus Jux und Tollerei, nicht aber in sexueller Absicht geschehen. Wenn er von der Arbeit nach Hause gekommen sei, hätten ihn beide Mädchen „teilweise überfallen“. Sie hätten sich dann „auf mich drauf geflackt“, sagte er. Er habe sich da ja irgendwie „aus der Umklammerung befreien“ müssen.

Die jüngere Schwester belastet den Ankgelagten schwer, die ältere sagt das Gegenteil

Die ermittelnde Kriminalbeamtin schilderte ihre Eindrücke von den beiden Frauen. Beide hätten sich bei den Vernehmungen „gut vorbereitet, selbstsicher und entschlossen“ gezeigt. Die Jüngere habe den Angeklagten schwer belastet, die Ältere alles komplett in Abrede gestellt.

Was in dem aussagepsychologischen Gutachten steht, wurde den Zuhörern nicht bekannt. Richterin Rabe gab ihren beiden Schöffen und den Prozessbeteiligten eine Stunde Zeit, den Schriftsatz zu lesen.

Staatsanwalt, Rechstanwalt und Verteidigerin sind sich einig: Verfahren endet mit Freispruch

Nach der Sitzungsunterbrechung machten sowohl Staatsanwalt Andy Kögl als auch Rechtsanwalt Christian Vad als Vertreter der Nebenklage und die Verteidigerin klar, dass wohl nur ein Freispruch in Frage komme.