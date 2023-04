Haushalts-Lage in Bad Grönenbach ist angespannt

Die Mitglieder des Marktgemeinderates Bad Grönenbach bringen Zahlenwerk für das Jahr 2023 auf den Weg. Was dabei besonders schmerzt.

10.04.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Einen „etwas angespannten Haushalt 2023“ hat der Marktgemeinderat Bad Grönenbach auf den Weg gebracht. Letztlich sind die geplanten Ausgaben wesentlich höher als die eingeplanten Einnahmen. Das führt laut Bürgermeister Bernhard Kerler dazu, dass der Verwaltungshaushalt mit Rücklagen gestützt werden muss. Um den Verwaltungshaushalt leisten zu können, muss daher eine umgekehrte Zuführung im Bereich von 1,027 Millionen Euro eingeplant werden.

Gestiegene Umlagen, gestiegene Personal- und Energiekosten

Verantwortlich für diese Situation sind laut Bürgermeister deutlich gestiegene Umlagen, und stark gestiegene Personal- und Energiekosten. Das gute Steuerergebnis der vergangenen Jahre beschere der Marktgemeinde in diesem Jahr eine um eine Million Euro höhere Kreisumlage. Letztlich müssen fast fünf Millionen Euro an den Landkreis abgeführt werden. Dem sei es zu verdanken, dass in diesem Jahr keine Überschüsse erwirtschaftet werden konnten. Dieses Geld fehlt nun an anderer Stelle.

Was bedeutete das für Investitionen in Bad Grönenbach?

Für Investitionen im Vermögenshaushalt bedeute dies, dass die Luft sehr dünn wird. Dennoch sei es so, dass große Aufgaben anstehen. Bernhard Kerler nannte das Feuerwehrhaus in Zell, die Sanierung des Kindergarten Mutter Teresa, den Ausbau des Kindergartens in Zell, die Instandsetzung des Brunnen II oder auch den Anschluss von Ziegelberg an die Wasserversorgung.

Letztlich müsse man fast vier Millionen Euro aus den Rücklagen entnehmen, um die geplanten Maßnahmen leisten zu können. Hinzu kommt dann noch eine geplante Neuverschuldung in Höhe von 2,65 Millionen Euro.

Unsicherheit bei Einnahmen

„Wenn es am Ende des Jahres besser aussieht, hat es damit zu tun, dass wir nicht alles umsetzen konnten, was wir eingeplant haben.“ Der Verwaltungshaushalt erreicht ein Volumen im Bereich von 14,9 Millionen Euro. Im Vermögenshaushalt sind 9,1 Millionen Euro eingeplant.

Prognose: stabiles Ergebnis bei Gewerbesteuer

Die Unsicherheit bei den Steuereinnahmen nimmt laut der Kämmerin Bianca Reutter aufgrund der schwieriger werdenden wirtschaftlichen Lage zu. Bei der Gewerbesteuer rechne man noch mit einem vorsichtig stabilen Ergebnis. Der Ansatz hierfür liegt für 2023 bei 4,5 Millionen Euro.

Druck aus dem Bereich Klimaschutz

Der Druck aus dem Bereich Klimaschutz ist laut Bürgermeister ebenfalls hoch. Mit der geplanten PV-Anlage auf dem neuen Bauhof, sowie Finanzmitteln für eine Wärmeplanung und für ein Verkehrskonzept leiste man seinen Beitrag dazu.

Auch wenn die Finanzierung schwierig werde, wolle man auch an dem Wohnbauprojekt für bezahlbares Wohnen mit zwölf Wohneinheiten und Tagespflegebereich, das am Pfarrer-Ried-Weg entstehen soll, festhalten. Es werde aber auch parallel geprüft, ob das Bauvorhaben mit gleicher Zielsetzung von einem anderen Träger realisiert werden kann.

Projekte, die jetzt in Bad Grönenbach fertig werden

Der neue Bauhof ist nahezu fertiggestellt. Die Einweihung wird im Mai sein. Die Bauarbeiten an der Rothensteiner Straße neigen sich ebenfalls dem Ende entgegen. Für die Sanierung des Brunnen II beginnt in Kürze die Ausschreibung. Baustart soll im Herbst sein. Zur weiteren Erkundung des Wasserschutzgebiets wurde eine zusätzliche Bohrung mit Ausbau zur dauerhaften Grundwassermessstelle bereits beauftragt. Die Arbeiten beginnen noch im ersten Halbjahr. Der Anschluss von Rothenstein an die Wasserversorgung ist bis auf Restarbeiten ebenfalls abgeschlossen.