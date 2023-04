Angetrunkener Autofahrer flüchtet bei Memmingen zu Fuß vor der Polizei

Vor einer Polizeikontrolle in Holzgünz bog ein 33-Jähriger kurzerhand in eine Seitenstraße ab. Danach flüchtete er durch Hinterhöfe. Er hatte getrunken.

Bei einem Polizeieinsatz hat die Memminger Polizei zwei Autofahrer unter Alkoholeinfluss festgestellt. Zunächst kontrollierten den Beamten einen 70-jährigen Mann mit 0,5 Promille Alkohol im Blut. Die zweite Kontrolle gestaltete sich schwieriger, denn kurz vor der Kontrollstelle fuhr ein 33-jähriger Autofahrer in eine Seitenstraße. Dort stellte er seinen Wagen auf einer Wiese ab, sperrte ihn zu und flüchtete zu Fuß, berichtet die Polizei.

Mehrere Streifen rückten an und stellten den Mann in einem Hinterhof. Ein Alko-Test zeigte einen Wert von 0,5 Promille an. Beide Autofahrer müssen mit mindestens einem einmonatigen Fahrverbot sowie eine Geldbuße von über 500 Euro rechnen. Auch in Immenstadt flüchtete ein Autofahrer Polizei. Auch er kam nicht weit.