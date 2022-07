Angreifer sticht Mann vor Lokal mit Messer nieder - gefasst

In Memmingen hat ein Mann einen anderen am Sonntag mit einem Messer schwer verletzt. Der Verdächtige wurde wenig später gefasst.

10.07.2022 | Stand: 12:31 Uhr

Die Bluttat ereignete sich am frühen Sonntagmorgen gegen 03.40 Uhr vor einem Lokal in Memmingen. wie die Polizei berichtete, war es dort zu einem Streit gekommen. Ein junger Mann wollte die Auseinandersetzung schlichten. Daraufhin wurde er von dem Angreifer mit einem Messer in den Bauch geschnitten, zudem stach ihn der Täter in die Arme und in den Rücken.

Der Täter flüchtete nach dem Angriff zunächst. Während der schwer verletzte Helfer ins Klinikum Memmingen gebracht wurde, lief die Fahndung an. Nach Hinweisen von Zeugen ahnten die Beamten, wo der Täter sein könnte. Sie legten sich auf die Lauer - mit Erfolg: Der Mann tauchte wenig später mit einem Fahrrad auf und wurde festgenommen.

Gegen den Verdächtigen wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung, Trunkenheit im Verkehr und einem Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt. Der Niedergestochene schwebt laut Polizei nicht in Lebensgefahr.

Mehr Nachrichten aus Memmingen lesen Sie hier.