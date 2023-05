Das ist mehr als ein Armutszeugnis

Über die Öffnungszeiten des Hallenbads in Memmingen wurde in der Vergangenheit immer wieder diskutiert. Zuletzt beantragte Stadtrat Dieter Buchberger, dass das Bad am Sonntagnachmittag für alle Bürger und nicht nur für Vereine geöffnet werden sollte. Dieser Antrag blieb über vier Jahre liegen.