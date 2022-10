"Affe" hat sie nicht gesagt: 72-Jährige beleidigt Nachbarn - 46-Jähriger wählt Notruf

Ohne Sieger endete ein Nachbarschaftsstreit in Memmingen. Gegen beide Parteien leitete die Polizei ein Strafverfahren ein - aus unterschiedlichen Gründen.

24.10.2022 | Stand: 14:18 Uhr

Beamte der Grenzpolizeigruppe der Polizeiinspektion Memmingen wurden am Sonntagabend des 23. Oktober 2022 per Notruf zu einem Nachbarschaftsstreit in Memmingen gerufen. Ein 46-Jähriger wollte seine Nachbarin (72) anzeigen.

Ein Notfall lag nicht vor. Das stellten die Beamten vor Ort schnell fest. Der 46-jährige Mann sagte aus, dass ihn seine Nachbarin als „Affe“ bezeichnet habe. Besagte 72-jährige Nachbarin bestritt das in der Vernehmung. Stattdessen habe sie den 46-Jährigen als "Arsch" bezeichnet.

Zwei Anzeigen in Memmingen: Nachbarschaftsstreit schwelt schon länger

Beide haben offensichtlich seit längerer Zeit Meinungsverschiedenheiten, die nun vor der Polizei ausgetragen wurden. Letztlich wurde gegen die Nachbarin ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. Der Geschädigte muss sich wegen des Missbrauchs von Notrufen ebenfalls strafrechtlich verantworten.

Weitere Meldungen aus Memmingen und Umgebung lesen Sie hier.

Lesen Sie auch