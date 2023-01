Seniorin kracht mit Auto in Hühnerstall und wird schwer verletzt

Eine 78-jährige Frau ist bei einem Unfall in Köngetried bei Apfeltrach im Unterallgäu mit ihrem Auto in einen Hühnerstall gekracht. Sie wurde schwer verletzt.

30.01.2023 | Stand: 13:45 Uhr

Der Unfall in Köngetried bei Apfeltrach ereignete sich am frühen Sonntagabend gegen 18 Uhr. Die Seniorin war laut Polizei war auf winterglatter Fahrbahn offensichtlich zu schnell unterwegs, verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle und kam von der Straße ab.

Sie kollidierte mit ihrem Auto frontal mit einem Hühnerstall, der an einen Stadel angebaut war. Die Frau wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Mindelheim mit hydraulischem Gerät befreit werden.

Köngetried/Apfeltrach: Auto kracht in Hühnerstall - Fahrerin im Fahrzeug eingeklemmt

Die 78-Jährige kam schwerverletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Kaufbeuren. Die Feuerwehr Köngetried sicherte den stark beschädigten Hühnerstall mit Paletten ab. Zwei Hennen verendeten jedoch durch den Unfall.

Das Auto mit Totalschaden wurde von der Feuerwehr notdürftig geborgen, es wird im Laufe des heutigen Montags abgeschleppt. Der Schaden am Fahrzeug wird mit rund 15.000 Euro beziffert, dem Eigentümer des Hühnerstalls entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 20.000 Euro.

Außer den Feuerwehren Mindelheim und Köngetried waren noch die Feuerwehren Unteregg und Dirlewang vor Ort und unterstützten bei den Maßnahmen.