Arbeitsagentur: Viele Arbeitgeber in Memmingen und im Unterallgäu wollen Ukrainerinnen und Ukrainer einstellen

Vor drei Monaten hat der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine begonnen. Zahlreiche Menschen mussten aus Angst vor dem russischen Bombardement ihre Heimat verlassen und suchten Zuflucht in anderen Ländern. In Memmingen sind mittlerweile 590 Geflüchtete registriert, im Landkreis Unterallgäu sind es 815 (Stand Dienstag).

Sind sie erst einmal bei den Ausländerämtern gemeldet, gilt für sie eine Sonderregelung. Mit der Registrierung erhalten Ukrainerinnen und Ukrainer im erwerbsfähigen Alter automatisch eine Arbeitserlaubnis, erklärt Monika Ambronn. „Sie müssen also kein Asylverfahren durchlaufen“, so die Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen.

Derzeit rund 20 Ukrainerinnen und Ukrainer in Memmingen als arbeitssuchend gemeldet

Wie viele Menschen aus der Ukraine in der Region tatsächlich mittlerweile in den Arbeitsmarkt integriert sind, sei jedoch nicht bekannt. Es gebe keine „validen Zahlen“, da die Geflüchteten sich nicht bei den Arbeitsagenturen melden müssen und manche auch über die örtlichen Helferkreise eine Arbeit finden, erklärt Ambronn.

So sind etwa bei der Arbeitsagentur in Memmingen derzeit nur rund 20 Personen aus der Ukraine als arbeitssuchend gemeldet. Der Arbeitgeber-Service der Behörde, der für die Jobangebote zuständig ist, habe zwar bereits ukrainische Flüchtlinge vermittelt. „Wir sprechen hier aber von Einzelfällen.“ Die zumeist weiblichen Flüchtlinge kamen laut Ambronn beispielsweise in Pflegediensten, in der Gastronomie und auch in den Willkommensklassen an den Schulen unter.

„Grundsätzlich nehmen wir aber wahr, dass die Bereitschaft der Arbeitgeber, ukrainische Flüchtlinge einzustellen, groß ist“, erklärt die Pressesprecherin. Denn das werde auch immer vom Arbeitgeber-Service mit abgefragt. Allerdings stoße die Job-Vermittlung mitunter auch auf Probleme. Denn die meisten Geflüchteten würden so gut wie kein Deutsch und teilweise auch nur gebrochen Englisch sprechen. Ambronn zufolge fragen zwar viele Ukrainerinnen und Ukrainer beim Beratungsgespräch in der Arbeitsagentur nach Sprachkursen. „Es gibt aber noch zu wenig Deutsch-Integrationskurse.“

Anerkennung der ukrainischen Berufsabschlüsse oft ein Problem

Ein weiteres Problem sei die Anerkennung der ukrainischen Berufsabschlüsse – auch im Pflegebereich, in dem es bekanntlich einen akuten Fachkräftemangel gibt. So könne es sein, dass eine ukrainische Pflegefachkraft auf dieser Position in Deutschland zunächst nicht arbeiten dürfe, sondern eher im „Helfer-Bereich“ eingesetzt werde. „Der Gesetzgeber hat das erkannt. Das Anerkennungsverfahren soll beschleunigt werden“, sagt Ambronn. Es gebe aber auch Mütter, die nicht arbeiten könnten, da sie beispielsweise noch keine Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder hätten. Diese könnten aber Sozialleistungen beantragen.

Für Flüchtlinge aus der Ukraine, die kein eigenes Einkommen haben oder deren Einkommen nicht zum Leben reicht, waren bisher die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig. Das war nach dem sogenannten Asylbewerberleistungsgesetz so geregelt. Die „Versorgung“ mit Geldleistung erfolgte also kommunal. Ab 1. Juni erhalten die Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland einen neuen Rechtsstatus. Sie bekommen ihre sozialen Leistungen, wie beispielsweise auch deutsche Bürger, die Anspruch auf Hartz IV haben, künftig über die jeweiligen Jobcenter.

Ab 1. Juni: Jobcenter in Memmingen muss 250 Bedarfsgemeinschaften zusätzlich betreuen

Allein für das Jobcenter in Memmingen bedeutet das auf einen Schlag rund 250 Bedarfsgemeinschaften zusätzlich. „Das ist etwa ein Drittel mehr als bisher“, beschreibt Ambronn die Situation. Auf die Behörde kommt entsprechend mehr Arbeit zu. Eine Bedarfsgemeinschaft liegt dann vor, wenn mindestens eine leistungsberechtigte Person zusammen mit weiteren Personen in einem Haushalt lebt und dieser auch gemeinschaftlich geführt wird. Eine Aufstockung des Personals für die Jobcenter sei derzeit aber nicht vorgesehen, erklärt die Pressesprecherin.

Die Geflüchteten müssen dafür Anträge auf Leistungen der Grundsicherung stellen. Dabei werde von den Mitarbeitenden des Jobcenters bereits abgefragt, zu welchem Zeitpunkt die Person eine Arbeit aufnehmen könnte und welche Ausbildung sie hat. „Entsprechend wird sie dann zu Gesprächen über eine Arbeitsaufnahme eingeladen“, erklärt Ambronn.

Ob die Geflüchteten mehrheitlich länger in Deutschland leben und arbeiten werden oder doch so schnell wie möglich in ihr Heimatland zurückkehren wollen, lässt sich ihr zufolge derzeit nicht abschätzen. Die Erfahrung ihrer Kollegen sei aber, dass dies derzeit generell „nicht das große Thema“ ist.

