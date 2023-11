Franz Arlart übernimmt das Büro seines Vaters Wolfram Arlart und gründet darin mit Denise Reeb das „a r studio“. Welche Projekte bei beiden in Planung sind.

23.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Nahtlos ist der Generationenwechsel im Memminger Architekturbüro Arlart über die Bühne gegangen: Dr.-Ing. Wolfram Arlart hat den Schlüssel zu seinem über und über mit wildem Wein bewachsenen Geschäftshaus in der Heidengasse 7–9 an seinen Sohn Dr.-Ing. Franz Arlart und dessen Büropartnerin Denise Reeb übergeben. Die beiden haben sich den Namen „a r studio“ gegeben.

Wolfram Arlart erhielt zweimal den Memminger Fassadenpreis

Arlart senior hat sich in mehr als 50 Jahren planerischer Architektentätigkeit und der erfolgreichen Umsetzung von über 400 Groß- und Kleinprojekten in Memmingen und dem gesamten Allgäu einen Namen gemacht. Zweimal wurde er für die Sanierung von Altstadthäusern mit dem Memminger Fassadenpreis ausgezeichnet. Zudem war Arlart seit 1986 stellvertretender Heimatpfleger der Stadt; 2021 wurde er als Nachfolger von Günther Bayer zum ersten Heimatpfleger bestellt.

Wolfram Arlart betreibt seit Jahrzehnten Stadtarchäologie und Bauforschung

Jahrzehntelang hat Arlart in seiner Freizeit Stadtarchäologie und Bauforschung über Memmingen betrieben. Zum Ende dieses Jahres zieht er sich aus dem aktiven Berufsleben zurück und widmet sich fortan gänzlich der wissenschaftlichen Forschung und Erarbeitung eines Buchs zur mittelalterlichen Baugeschichte der Stadt. Dieses Thema begleitet Wolfram Arlart schon seit seiner Doktorarbeit: Er verfasste sie 1977/78 unter dem Titel „Die Stadtentwicklung von Memmingen von 350 bis 1400“.

Franz Arlart plant mehrstöckiges Hochhaus mit integriertem Supermarkt

„Auch nach dem Rückzug meines Vaters werden das kreative Schaffen und die Realisierung von innovativen Architekturkonzepten in der Heidengasse 7-9 keineswegs zum Stillstand kommen“, betont nun Franz Arlart, dem die Schlüssel zum Haus „zu treuen Händen“ übergeben wurden. Der junge Architekt und Stadtplaner, Jahrgang 1992, hat im vergangenen Jahr zum Dr.-Ing. promoviert. Seine Büropartnerin Denise Reeb und er waren Studienkollegen an der Universität Stuttgart und wollen sich nun mit ihrem neu gegründeten a r studio mit der Planung „nachhaltiger und neugedachter Entwurfsprojekte“ beschäftigen. Eine erste, vom Memminger Gestaltungsbeirat bereits mit viel Lob bedachte Konzeptstudie, will das junge Team zusammen mit der Siebendächer Baugenossenschaft in der Bodenseestraße realisieren. Dort soll ein mehrstöckiges Wohnhaus in modularer Holzbauweise mit bis zu 60 Wohnungen entstehen, in das ein Supermarkt integriert ist.

Senior steht dem Junior als Mentor zur Seite

In den kommenden Jahren werden die Innenräume des denkmalgeschützen Hauses in der Heidengasse zu einem zeitgemäßen Architekturstudio umgebaut, kündigt Franz Arlart an. Das begrünte Haus mit seiner breiten Biodiversität passe gut zur Architekturauffassung von a r studio, sagt er. Neben dem erfahrenen Architekturteam der Heidengasse wird dort Wolfram Arlart dem jungen Büro weiterhin als Mentor zur Seite stehen: „Auf diese Weise wird eine neue Ära in alter Tradition eingeläutet“, sagt sein Sohn.