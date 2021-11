So kann Fledermäusen geholfen werden - Tipps für Gärtner, Landwirte, Waldbesitzer und Co.

Gemeinden: Den Gemeinden empfiehlt Finkenzeller, auf innerörtlichen Freiflächen Streuobst- oder Blumenwiesen anzulegen. „Hier profitieren nicht nur Fledermäuse und Vögel, sondern auch das Ortsbild.“ Streuobstwiesen seien ein wichtiger Lebensraum für die Tiere, sie zählten zu den artenreichsten Lebensräumen unserer Landschaft und böten ein attraktives Nahrungsangebot. Die Insektendichte könne in den Sommermonaten sogar höher sein als in Waldgebieten. „Stehen diese Streuobstbäume dann noch auf einer bunten und artenreichen Blumenwiese, haben die Fledermäuse einen reich gedeckten Tisch.“ Von besonderer Bedeutung für baumbewohnende Fledermausarten seien Baumhöhlen in alten Obstbäumen. „Sie ergänzen das Quartierangebot, wenn die umliegenden bewirtschafteten Wälder eine zu geringe Höhlendichte aufweisen.“