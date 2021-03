So viele Impfungen fallen im Unterallgäu und in Memmingen diese Woche aus

Jetzt werden die konkreten Folgen des vorläufigen Stopps von Corona-Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff in Memmingen und dem Unterallgäu sichtbar.

Nach dem deutschlandweiten Stopp von Corona-Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca haben die Impfzentren in Bad Wörishofen und Memmingen alle Termine für eine Erstimpfung mit dem Präparat abgesagt. Wie das Landratsamt Unterallgäu und die Stadt Memmingen mitteilen, handelt es sich um 780 Impftermine, die für diese Woche vorgesehen waren und nun gestrichen wurden.

380 Termine waren fürs Impfzentrum in Bad Wörishofen, 400 fürs Impfzentrum in Memmingen vergeben worden. Laut den Behörden werden die Betroffenen per E-Mail, SMS oder telefonisch informiert. Auch sollen sie Informationen und Nachrichten über das weitere Vorgehen erhalten.

Astrazeneca-Impfungen gestoppt: Zweitimpfungen in Memmingen und im Unterallgäu sollen wie geplant ablaufen

Bereits geplante Termine für eine Zweitimpfung mit Astrazeneca sollen vorerst bestehen bleiben. Die ersten Zweitimpfungen stehen im Unterallgäu und Memmingen Mitte April an. Die Ämter wollen die Betroffenen informieren, sollte sich daran etwas ändern.

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) wird nun prüfen, ob und welchen Zusammenhang es zwischen der Astrazeneca-Impfung und sieben gemeldeten Fällen einer Hirnvenen-Thrombose gibt, die nach einer Impfung auftraten. Selbst wenn sich ein Zusammenhang bestätigen sollte, handelt es sich bei sieben Betroffenen unter insgesamt 1,6 Millionen Geimpften um eine sehr seltene potenzielle Nebenwirkung.

Die Abwägung, ob das Astrazeneca-Vakzin weiter genutzt werden kann, muss nun die EMA auf europäischer Ebene und auf nationaler Ebene die Politik treffen.

Vor Deutschland hatten am vergangenen Wochenende bereits andere europäische Länder die Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff von Astrazeneca vorläufig ausgesetzt, darunter Norwegen, Dänemark, Italien, die Niederlande und Irland. Am Montag folgte die Bundesregierung nach einer Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts.

