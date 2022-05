Asylkreise im Unterallgäu: Die Reihen der Helfer haben sich gelichtet

In der Flüchtlingshilfe haben sich in Unterallgäuer Orten die Reihen der Engagierten teils extrem ausgedünnt. Dank der in vielen Fällen gelungenen Integration sind es zwar auch weniger Betreute als noch Mitte der 2010er Jahre – dennoch stehen verbliebene Helfer vor einer herausfordernden Aufgabe.