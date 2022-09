Auch in der Region sind die Lehrer knapp

Der Schulamtsdirektor erklärt, wie das Unterrichtspensum trotz Lehrkräftemangel erfüllt werden soll.

Von Dominik Bunk

14.09.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Ende Juli teilte das Kultusministerium in einem Brief an die bayerischen Bezirksregierungen mit, dass sich der Lehrkräftemangel zugespitzt habe. Die Lage sei ernst. Der Wegfall von Unterrichtsstunden wird befürchtet und dass nur noch das Nötigste angeboten werden könne. Auch die Grund- und Mittelschulen im Unterallgäu und Memmingen stehen vor dieser großen Herausforderung. Wie diese gemeistert werden soll, erklärt Bertram Hörtensteiner, Direktor des Schulamtes.

