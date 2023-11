Auf den ECDC Memmingen wartet am Sonntag ein hartes Stück Arbeit

Zum zweiten Heimspiel des Wochenendes erwarten die Memminger Indians den EV Lindau. Dauerkarten-Besitzern bietet der ECDC ein besonderes Angebot.

10.11.2023 | Stand: 16:20 Uhr

Im Rahmen des „Zwei-Heimspiele-Wochenendes“ empfängt Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen am Sonntag ab 18.30 Uhr die „Islanders“ aus Lindau. Diese waren bereits vor rund zwei Wochen am Hühnerberg zu Gast. Damals setzten sich die Indians knapp 6:4 durch. Karten für das Derby des ECDC gegen den EV Lindau (EVL) sind im Vorverkauf erhältlich.

Das ECDC-Heimspiel gegen Lindau hat es in sich

Auch das zweite Heimspiel an diesem Wochenende hat es in sich. Die Anfangszeit wurde wegen des Deutschland-Cups ligenweit einheitlich angesetzt. Die Oberliga Süd ist die einzige Profi-Liga im Eishockey, welche an diesem Wochenende im Einsatz ist. DEL, DEL2 sowie die Oberliga Nord haben allesamt spielfrei. Bereits vor gut zwei Wochen, als beide Mannschaften zum bislang letzten Mal aufeinandertrafen, bekamen die Zuschauer in Memmingen eine sehr enge und hart umkämpfte Partie zu sehen. Der letzte Treffer des ECDC fiel dabei erst wenige Sekunden vor dem Ende.

Wenn es nach den Indians geht, könnten sie dieses Mal sicherlich auf Spannung dieser Art verzichten. Dass es gegen die „Islanders“ aber ein hartes Stück Arbeit wird, ist in der Maustadt allen klar. Im Kampf um Platz vier benötigt der ECDC jeden Punkt, vor allem zuhause sollte daher ein Erfolg eingefahren werden.

Die „Islanders“ kommen immer besser in Fahrt

Die „Islanders“ kommen aber immer besser in Fahrt. In den jüngsten Spielen musste sich Lindau nur Bayreuth geschlagen geben. Einen Sieg gab es unter anderem gegen den Tabellenzweiten aus Deggendorf. Vor dem Wochenende hatte sich der EVL daher auch auf Rang acht nach oben gearbeitet, mit Tuchfühlung zu den direkten Play-off-Rängen.

Bei Lindau spielen drei ehemalige Memminger

Das Team wurde im Sommer allgemein gut verstärkt. Auch wenn sie nun auf einen der Topscorer, US-Amerikaner Walker Sommer, verzichten müssen, verfügen die Lindauer mit Nico Strodel, Vincenz Mayer und Adriano Carciola über sehr starke Scorer. Neben Nico Strodel laufen beim EVL mit Marc Hofmann und Eric Bergen zwei weitere Spieler mit Memminger Vergangenheit auf.

Auch beim zweiten Spiel des Wochenendes sind alle Dauerkarten-Inhaber der Indians, die von der Aktion nicht bereits am Freitag Gebrauch gemacht haben, noch einmal aufgerufen, Freunde, Bekannte oder Verwandte mit zum Spiel zu bringen. Gegen Vorlage der Dauerkarte erhalten sie an der Abendkasse einmalig eine kostenlose Stehplatz-Karte, mit welcher dann eine weitere Person freien Eintritt am Hühnerberg erhält. Dies ist und war nur bei einem Heimspiel am Wochenende möglich. Karten aller Kategorien für das Derby am Sonntag sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Diese können online erworben werden – oder auch noch am Spieltag an den Abendkassen. (mit mfr)