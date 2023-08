Auf den FC Memmingen wartet in Bayreuth die nächste schwere Aufgabe

Für den FCM geht’s am Freitagabend in der Fußball-Regionalliga zur SpVgg Bayreuth. Der Gegner wird von einem bekannten Ex-Profi trainiert.

03.08.2023 | Stand: 15:33 Uhr

Fußball-Regionalligist FC Memmingen (FCM) hat am Freitagabend ab 19 Uhr mit Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth den dritten schweren Gegner in Folge vor der Brust. Gespielt wird im Hans-Walter-Wild-Stadion. Wie schon beim Auftakt-Unentschieden in Würzburg heißt es für den FCM, erst einmal vor allem defensiv gut zu stehen. Bei diesem Vorhaben müssen die Memminger schmerzhafte Ausfälle verkraften.

Die Lage: „Die Regionalliga Bayern ist stärker als die letzten Jahre.“ Das ist die erste Erkenntnis von FCM-Trainer Stephan Baierl nach den ersten beiden Spieltagen, wenngleich die Tabelle freilich noch wenig Aussagekraft besitzt. Memmingen die Niederlage gegen Nürnberg II (0:3) einen Zähler auf dem Konto. Bayreuth hat nur drei statt erwarteter sechs Punkte. Dem 1:0 über den Memminger Mitaufsteiger SV Schalding-Heining folgte ein 1:2 bei der DJK Vilzing, die nach zwei Spielen überraschend von der Tabellenspitze grüßt.

Nach einem Jahr in der Dritten Liga ist Bayreuth wieder abgestiegen

Der Gegner: Nach einem Jahr in der Dritten Liga ging es für die SpVgg Bayreuth postwendend wieder zurück in die Regionalliga. Der nächste Anlauf in Richtung Profifußball wird mit Marek Mintal als Trainer unternommen. Der mutmaßlich prominenteste Name der Liga soll die „Altstadt“ binnen zwei Jahren wieder nach oben führen. Der frühere Torjäger des 1. FC Nürnberg war zuletzt Co-Trainer der slowakischen Nationalmannschaft. Zunächst muss er einen großen Umbruch bewältigen. Dem neuen Kader gehört auch Mintals Sohn Jakub an.

Das FCM-Personal: Krankmeldungen und Verletzungen haben den vermeintlich großen Kader des FC Memmingen vor dem 2:1-Pokalsieg beim TSV Kottern plötzlich drastisch zusammenschrumpfen lassen. Gleich sieben Akteure hatten sich abgemeldet „Mit nur vier Ersatzspielern können wir nicht nach Bayreuth fahren. Da erwartet uns natürlich ein anderes Brett“, sagt Baierl, der „notfalls alle aus dem Bett ziehen“ will. Spielmacher Nikola Trkulja will es versuchen. Dominik Stroh-Engel fällt mit grippalem Infekt mit Sicherheit aus. Auf der Verletztenliste stehen Luis Sailer-Fidalgo (Zerrung), Bojan Tanev (Hüftprobleme) und weiterhin David Remiger (Aufbautraining). Pascal Maier, der aus privaten Gründen nicht in Kottern dabei war, steht wieder zur Verfügung. Innenverteidiger David Bauer zog sich im Pokal Blessuren zu. Erfreulich war aus Memminger Sicht das Debüt von Neuzugang Mateo Bozic, der am Siegtreffer von Noah Müller beim TSV Kottern maßgeblich beteiligt war. Matthias Bauer ist wegen eines weiteren Probetrainings in Norwegen freigestellt.

Im direkten Vergleich hat die SpVgg Bayreuth die Nase vorn

Bisherige Vergleiche: In der Gesamtbilanz seit 1970 hat Bayreuth mit 28 Siegen gegenüber 14 FCM-Erfolgen die Nase vorn. In der jüngeren Vergangenheit gewann die SpVgg die jüngsten fünf Vergleiche, so auch in der Saison 2021/2022 (3:0/2:1).

Nächstes Heimspiel: Am 11. August (Anpfiff: 19 Uhr), kommt der SV Schalding-Heining an den e-con ArenaPark. Nicht nur, weil es beim ersten Einsatz des neuen Ticketing-Systems im ersten Heimspiel längere Wartezeiten gab, empfiehlt der FC Memmingen den Kauf der Eintrittskarten im Vorfeld. Hier seien die Karten auch günstiger als an der Abendkasse. Der neue Ticketshop auf www.fc-memmingen.de wurde laut FCM noch einmal optimiert, auch die Buchung von VIP-Tagespässen sei nun besser ersichtlich. Stationäre Vorverkaufsstellen sind die Servicecenter der Allgäuer Zeitung und der Memminger Zeitung sowie die Esso-Tankstelle am Stadion (dort bis eine Stunde vor Anpfiff).

Spielleitung: Schiedsrichter: Felix Grund (SV Haidlfing); Assistenten: Ilirjan Morina (Landau), Andreas Egner (Bodenmais).

So will der FC Memmingen in Bayreuth spielen

Das voraussichtliche Aufgebot des FC Memmingen:

Tor: Tobias Werdich.

Abwehr: Jakob Gräser, Manuel Konrad, David Bauer (Lukas Bettrich) und Lukas Gerlspeck.

Mittelfeld: Micha Bareis, Nikola Trkulja (Tiziano Mulas), Fabian Lutz und Janis Peter.

Angriff: Pascal Maier und Ardian Morina.