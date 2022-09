Für die Räumlichkeiten an der Machnigstraße Memmingen ist ein neuer Betreiber gefunden. Eröffnung soll im Dezember dieses Jahres sein. Was künftige Kunden dort erwartet.

15.09.2022 | Stand: 14:44 Uhr

Nachrichten für und aus dem Memminger Westen: Es ist eine Nachfolge für den jetzt schließenden Feneberg an der Machnigstraße gefunden. In den Räumlichkeiten wird künftig ein Nahkauf Platz finden. Das bestätigt auf Anfrage die Eigentümerin des Gebäudes, die Memminger Wohnungsbau eG (Mewo). Die künftigen Kaufleute am Standort erzählen im Gespräch mit unserer Redaktion außerdem, was geplant ist und wie schnell es jetzt vorangehen muss, denn die Eröffnung ist bereits im Dezember geplant.

