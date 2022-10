Auffahrunfall auf A7 bei Kirchdorf - Vier Autos stark beschädigt

Vier Fahreuge waren auf der A7 bei Kirchdorf in einen Auffahrunfall verwickelt - alle waren danach nicht mehr fahrtüchtig. Ein Auto mit Anhänger kippte um.

25.10.2022 | Stand: 13:16 Uhr

Auf der A7 hat es gekracht: Vier Fahrzeuge waren in der Nacht auf Dienstag bei Kirchdorf in einen Auffahrunfall verwickelt. Ein 68-jähriger Autofahrer war laut Polizei wohl aus Unachtsamkeit auf ein Auto mit Anhänger aufgefahren. Das Auto wurde mit dem Anhänger gegen die Mitteleitplanke und dann nach rechts geschleudert. Der Wagen kippte auf dem rechten Fahrstreifen zur Seite und kam zum Stehen. Der Anhänger schleuderte weiter in den Grünstreifen gegen einen Wildschutzzaun. Dem nachfolgenden Autofahrer gelang es nicht, rechtzeitig zu reagieren. Er krachte seitlich in das umgekippte Fahrzeug.

Ein viertes Auto zog sich beim Durchfahren der Unfallstelle einen Platten zu. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Jedoch waren sämtliche Fahrzeuge nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro. Der 68-jährige Unfallverursacher musste ein Verwarnungsgeld zahlen.

