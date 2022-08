Aufgepasst: Liebestolle Igelmänner sind unterwegs

Die Paarungszeit steht bei den Tieren an. Das sollten vor allem Autofahrer in Memmingen und dem Unterallgäu beachten.

Manche Igelmänner legen weite Strecken zurück und überqueren viele Straßen, um ein passendes Weibchen zu finden. Besonders viele verkehrstote Igel gibt es deshalb in der Paarungszeit. Der Bund Naturschutz gibt Tipps, was jeder jetzt in dieser Zeit tun kann. Es ist nämlich wieder soweit: Liebestolle Igelmänner sind unterwegs.

Paarungszeit ist regionenabhängig

Die Paarungszeit der Igel ist laut Mitteilung regionenabhängig von April bis Anfang September – besonders aber im Juli. In dieser Zeit können „liebestolle Igelmänner“ bis zu fünf Kilometer in einer Nacht zurücklegen, um eine willige Igeldame zu finden. Dabei begegnen ihnen viele Gefahren, sagt der Bund Naturschutz. „Haupttodesursache während der Paarungszeit ist der Verkehr. Laut einer Untersuchung in den 90er-Jahren haben sendermarkierte Igel damals schon bis zu 28 Straßen in einer Nacht überquert. Durch die seitdem gestiegene Straßendichte sind das heute vermutlich viel mehr Überquerungen“, meint Silke Lotterbach von der Kreisgruppe Memmingen-Unterallgäu.

Warum überqueren Igel so häufig Straßen?

Doch warum überqueren Igel so häufig Straßen? Der Grund dafür ist laut Bund Naturschutz einfach erklärt. „Unser heimischer Braunbrustigel lebt überwiegend in besiedelten Gebieten. Die zunehmende Verdichtung des städtischen Lebensraums und die Undurchlässigkeit vieler Gartenzäune zwingt die Igel auf die Straße“, erklärt Diana Stehr, Igel-Expertin aus Rammingen.

Auch die Ökologie der Tiere spielt eine Rolle. Das Streifgebiet eines Igels ist durchschnittlich 33 Hektar groß und vergrößert sich während der Paarungszeit auf über 100 Hektar bei männlichen Tieren. Beim Weibchen bleibt es das ganze Jahr über gleich. Deshalb liege die Vermutung nahe, dass im Sommer mehr männliche Igel überfahren werden. „Wirklich helfen kann nur vorausschauendes Fahren mit einer angemessenen Geschwindigkeit“, so Silke Lotterbach.

Igel können mächtig Lärm machen

Igel seien auf ihrer nächtlichen Tour nicht unbedingt auf Samtpfoten unterwegs. Hat ein Männchen die Dame seiner Wahl gefunden, kann er mächtig Lärm machen. Stunden und sogar Nächte kann es dauern, bis es zu einer erfolgreichen Paarung kommt. „Bei der Balz umkreisen Igelmännchen die Weibchen. Dieses Umwerben wird Igelkarussell genannt“, erklärt Diana Stehr. Wenn man also jetzt zwei Igel tuckern und dampflokartig puffern hört, dann handelt es sich vermutlich um ein Liebespaar.

„Wer Igeln helfen möchte, kann das auch leicht tun“, so Diana Stehr und Silke Lotterbach. Sie geben Tipps:

Eine Schale mit Wasser auf dem Boden bietet Trinkwasser.

Rasenmähroboter und Freischneider nur tagsüber und mit Bedacht nutzen, Flächen vorher absuchen, vor allem unter Büschen oder überhängenden Gräsern.

Naturnah gestaltete Gärten mit heimischen Pflanzen bieten Nahrung und Unterschlupf.

