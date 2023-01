Aufreizend und friedlich: "Kunscht-Woch'" zeigt in Boos über 200 Werke

Über 200 Werke sind im Dorfgemeinschaftshaus Boos bei der „Kunscht-Woch’“ zu sehen. Doch Interessierte sollten schnell sein.

Die „Ruhende zwischen Sitzen und Liegen“ blickt mit ihren stechenden Augen gierig unter ihrem blonden, lang-wallenden Haar hervor, liegt aufreizend auf ihren nackten Armen gestützt, bäuchlings in einer Blumenwiese und so männlicher Betrachter sieht sich fast verführt von ihrer aufreizenden Pose. Einige weibliche Betrachterinnen stehen staunend vor dem von Erwin Riebler gemalten Ölbild und nennen das auffordernde Kunstwerk „ziemlich sexistisch“: Dies ist aber nur eins von weit über 200 ganz unterschiedlichen Objekten, die in der „Kunscht-Woch’“ im Dorfgemeinschaftshaus Boos ausgestellt sind.

Was die Exemplare gemeinsam haben

Eines haben jedoch alle Exemplare gemeinsam: Es sind sehr aussagekräftige Bilder und künstlerisch herausragende Skulpturen. Und alle Kunstwerke lassen nur erahnen, welch’ unvorstellbares Talent, wieviel Herzblut, kreatives Können und Zeit bei ihrer Entstehung von den 15 Künstlern investiert wurden.

Die meisten Werke tragen einen Titel. Einige Kunstschaffende verzichteten aber darauf, weil sie dies lieber „der Fantasie des Betrachters“ überlassen wollen. Dieser ist bei dem Anblick der schier unvorstellbaren Vielfalt der in Schwamm-, Pinsel- oder Fingertechnik fabrizierten Kunstwerke ziemlich gefordert, diese einzuordnen, zumal diese nicht nur mit leuchtenden Aquarell-Farben, sondern auch mit Öl oder Acryl, sowie mit Sand und Rupfen, und sogar aus edlem Gold und Silber entstanden sind.

Kreativität sind in Boos keine Grenzen gesetzt

Deutlich wird gezeigt, dass dabei der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind: Etwa die mit Gold eingefasste „Blume des Lebens“ von Monika Geyer aus Oy-Mittelberg, oder die „Rose“, welche Hubert Grieser höchst edel auf einem Kreuz platzierte. Im krassen Gegensatz dazu lassen seine sehr detailreich-filigranen Bleistiftzeichnungen mit den Titeln „Heimertingen“ seine Heimatverbundenheit mehr als nur erahnen.

Wenn Altes durch das Werk wieder lebendig wird

Harry Vogt (Ustersbach) hingegen lässt in seinen historischen Fotografien die längst schon abgebrochene Molkerei-Versuchsanstalt Boos in all seinen Facetten nochmals lebendig werden. Ausdrucksvolle Skulpturen, wie etwa „Wanda“, „Merjo“ oder „Flora“, von Renate Fäustle aus Greimelsthofen thronen auf Natursteinen. „Wir tanzen wieder“, sagt ein Acrylbild von Theresia Mauersberger, während Maria Graf ihre aktuelle Gefühlswelt mit ihrem „Weltuntergang“ dokumentiert.

Unterallgäuer Werkstätten sind in Boos auch dabei

Mit „Gabi“ lassen die Künstler der Unterallgäuer Werkstätten ihrer Fantasie freien Lauf. Sehr ausdrucksvoll dokumentieren Bilder den anspruchsvollen Charakter der Tiere; etwa ein Rind, ein friedlicher Hund oder wild galoppierende Pferde. Farbenfrohe Bilder von der Toskana dürfen auch nicht fehlen; ebenso Naturwunder.