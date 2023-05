Lesung beim Allgäuer Literaturfestival: Als ein Mittagessen 50 Milliarden Reichsmark kostete

Autor Harald Jähner liest im Bernhard-Strigel-Gymnasium in Memmingen aus seinem Buch „Höhenrausch“. Es handelt vom Auf und Ab im Deutschland der 1920er.

14.05.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Deutschland im Jahr 1918. Der Erste Weltkrieg ist vorbei und in der neuen und ungewohnten Demokratie beginnt ein Siegeszug befreiter Lebensweisen. Tanzpaläste entstehen, die Menschen begeistern sich für Sport und Walter Gropius erfindet die Baukunst neu.

Ein großer Teil der Deutschen findet sich jedoch im Aufbruch und einer aufkeimenden Jugendkultur nicht wieder. Die galoppierende Inflation hat nur wenige Gewinner und schließlich kollabiert die Weimarer Republik. Dies beschreibt Harald Jähner in seinem neuen Buch „Höhenrausch“, das er jetzt bei einer Autorenlesung im Memminger Bernhard-Strigel-Gymnasium vorstellte.

Zahlreiche Veranstaltungen beim Allgäuer Literaturfestival noch bis Ende Mai.

Dr. Hans-Wolfgang Bayer als städtischer Kulturamtsleiter begrüßte auch im Namen der Volkshochschule den renommierten Journalisten und Autor Harald Jähner, der bis 2015 Feuilletonchef der Berliner Zeitung war sowie Honorarprofessor an der Universität der Künste Berlin ist.

Vor drei Jahren erschien sein Buch „Wolfszeit“, das mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde und monatelang auf der Spiegel-Bestsellerliste stand. Die Autorenlesung war für Memmingen und Umgebung der Auftakt zum Allgäuer Literaturfestival, das von der Schwabenakademie Irsee getragen wird.

Das Festival findet bis Ende Mai an zahlreichen Veranstaltungsorten im Allgäu und benachbarten Baden-Württemberg statt. Mit insgesamt 26 Veranstaltungen soll zeitgenössische Literatur mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern aus dem In- und Ausland ihr reizvolles Potenzial entfalten. Ob Kinderbuchautor Paul Maar, Biologe Josef Settele oder Sisi-Expertin Karen Duve - die verschiedensten Autoren kommen ins Allgäu, um aus ihren Büchern vorzulesen. Außerdem gibt es eine Lesung in leichter Sprache am 24. Mai.

Tanzen und Tippen - Jähner beschreibt Bars und Großraumbüros und zeichnet ein lebhaftes Bild der 1920er.

In Memmingen nimmt Jähner sein Publikum dafür mit in die Mitte der 1920-er Jahre: Als es wirtschaftlich aufwärtsgeht, wird Deutschland ein anderes Land. Frauen erobern die Rennpisten und Tennisplätze, gehen abends alleine aus, schneiden sich die Haare kurz und denken nicht ans Heiraten. Jähner erzählt von der Erfindung der Freizeit, von Boxhallen und Tanzpalästen, vom Großraumbüro und einem neu entstehenden Jugendkult.

Doch einem großen Teil der Deutschen bleibt dieser Wandel fremd. Eine Hyperinflation bringt die „neue Frau, den neuen Mann, das neue Wohnen und Denken“ zum Absturz. Für 50 Milliarden Reichsmark ein Mittagessen oder für zwei Billionen ins Theater? Suppenküchen entstehen und weitverbreitete Armut verliert ihr Stigma. Als das Geld wertlos wird und die Zukunft immer düsterer, offenbart sich die tiefe Spaltung der Gesellschaft.

Ungerecht empfundene Reparationszahlungen, Misstrauen gegen die neue Republik und eine immer stärker werdende nationalsozialistische Partei beenden die Weimarer Republik und die „goldenen 20er Jahre“. Harald Jähner liefert mit „Höhenrausch“ eine Gesamtschau dieser so pulsierenden Zeit und zeichnet zugleich das Bild eines zerrissenen Landes.

Harald Jähner zeigt auch Fotos aus der Zeit und erklärt wie sie zustande kamen.

Nachdem der Autor einige Passagen aus seinem Buch vorgelesen hat, zeigt er typische Photographien jener Zeit. Ausführlich interpretiert er das Gemälde „Abend über Potsdam“, das 1930 entstand und als Hauptwerk der Malerin Lotte Laserstein gilt. 1937 sah sich die Künstlerin aufgrund ihrer jüdischen Herkunft gezwungen, nach Schweden zu emigrieren, wo sie bis zu ihrem Tod lebte.

Jähner sieht das Werk als visionären Ausdruck des Niedergangs der Weimarer Republik. Die schwermütige Stimmung zeige eine ermattete und fragile Gesellschaft, die ihre Vitalität eingebüßt habe. Politikverdrossenheit gefährde damals wie heute die Demokratie. Nicht der politische Gegner müsse bekämpft werden, sondern die bestehenden Probleme im Wettstreit um die beste Lösung behandelt werden.

„Höhenrausch: Das kurze Leben zwischen den Kriegen“, Rowohlt-Verlag, September 2022. Weitere Termine beim Allgäuer Literaturfestival unter allgaeuer-literaturfestival.de