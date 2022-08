Auquaplaning im Unterallgäu: Mehrere Unfälle auf der A7 und der A96

Wegen des Starkregens in der Nacht auf Dienstag hat es im Unterallgäu mehrmals auf den Autobahnen gekracht.

02.08.2022 | Stand: 13:20 Uhr

Im Unterallgäu ist es in der Nacht auf Dienstag wegen Aquaplaning zu mehreren Unfällen auf den Autobahnen 7 und 96 gekommen. Am frühen Dienstagmorgen krachte es auf der A96 in Fahrtrichtung Lindau bei Mindelheim. Ein 60-Jähriger verlor laut Polizei wegen des Wassers auf der Straße die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto rammte das Fahrzeug eines vor ihm fahrenden 69-Jährigen. Anschließend schleuderte der Wagen des Verursachers gegen die Mittelleitplanke. Beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro.

Unfälle wegen Aquaplaning: Autofahrer geraten ins Schleudern

Ein weiterer Unfall hat sich ebenfalls auf der A96 ereignet - diesmal nahe Wiedergeltingen bei Buchloe. Eine 23-Jährige geriet mit ihrem Auto auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und krachte gegen die Leitplanke, der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 4500 Euro.

Und auch auf der A7 ist es wegen des Regens zu einem Unfall gekommen. Ein 29-jähriger Autofahrer geriet Höhe Tannheim in Fahrtrichtung Füssen ins Schleudern. Das Fahrzeug krachte gegen die rechte Leitplanke. Der Mann blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

