Aus für Landesgartenschau in Memmingen

Die Stadt wird die Bewerbung für eine zweite LGS-Auflage in Memmingen nicht weiterverfolgen. Gründe sind die angespannte Haushaltslage und mehrere Großprojekte.

28.04.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Diese Nachricht wird bei vielen Memmingern für Enttäuschung sorgen: Die Stadt will sich nicht weiter für eine Landesgartenschau in den Jahren 2028 bis 2032 bewerben. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Grund sind in erster Linie die hohen Kosten. Laut Verwaltung könnten die Millionenbeträge angesichts der angespannten Haushaltslage und anstehender Großprojekte – wie etwa der Bau eines neuen Kombibads und mehrere Schulsanierungen – nicht gestemmt werden.

