Aus für Sprachkitas? Auf Enthusiasmus folgt in Memmingen Frust

Als Sprachkitas fördern zwölf Memminger Einrichtungen ihre Schützlinge speziell. Ob und wie es zum Beispiel im Kindergarten Steinheim weitergeht, ist unklar.

11.09.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Anika Abraham und das Team haben noch einige Ideen für ihre Arbeit im Kindergarten Steinheim. Der ist seit vergangenem Jahr mit dabei im Bundesprogramm „Sprachkitas“, das die frühe Sprachbildung voranbringen will. So kann sich Abraham als zusätzliche Sprachfachkraft Zeit für die Kinder nehmen, aber auch im Austausch mit Kindergartenleiterin Radana Titz und ihren Kolleginnen neue Projekte entwickeln. Was sie künftig umsetzen können, ist zweifelhaft. Denn wie es mit dem Förderprogramm ab 2023 weitergeht, steht in den Sternen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.