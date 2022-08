Aus Stammtisch soll ein Klimabündnis in Memmingen werden

In Memmingen möchte sich ein Klimabündnis bilden. Dieses soll aus dem so genannten Klimastammtisch hervorgehen. Mehr über die Ziele.

18.08.2022 | Stand: 12:32 Uhr

Was dahinter steckt, erklärt Sabine Eibel, Gründungsmitglied des Klimastammtisches Memmingen. „Klimaschutz ist wichtig, auch in Memmingen. Das hat schon vor zehn Jahren das erste Klimaschutzkonzept der Stadt erkannt. Getan hat sich seitdem wenig. Das wollen wir ändern“, sagt sie und ergänzt: „Klimaschutz darf sich nicht in Parteipolitik verlieren, sondern kann ganz effektiv von Bürgerinnen und Bürgern vorangetrieben werden. Aus dieser Idee heraus hat sich der Klimastammtisch Memmingen im Oktober 2021 das erste Mal getroffen.“

Klimabündnis Memmingen: Das ist die Idee der Interessengemeinschaft

Die Idee der Interessengemeinschaft sei, Projekte zum Klimaschutz in und um Memmingen zu betreiben. Der Klimastammtisch sei unabhängig, parteiübergreifend und neutral.

Umgehungsstraße Steinheim, Balkonsolaranlagen

Die geplante Umgehungsstraße Steinheim, Balkonsolaranlagen bekanntmachen: Es gebe viele Themen und Ideen, um „den Klimaschutz in unserer Stadt voranzubringen“. Eibel dazu: „Zuallererst möchten wir unser loses Bündnis in eine geregelte Form bringen. Dadurch erhoffen wir uns, besser in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Initiator war Florian Frey, Vorsitzender des Bund Naturschutz vor Ort.“ Voraussichtlich Mitte September solle das Bündnis gegründet werden.

Informationen im Internet: klimastammtischmm.com