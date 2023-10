Ausbau der Ortsdurchfahrt in Ottobeuren ist abgeschlossen

Die Ortsdurchfahrt von Ottobeuren ist für rund drei Millionen Euro ausgebaut worden. Nun ist auch mehr Platz für Busse an der Basilika.

09.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Schon seit August rollt der Verkehr auf der Ortsdurchfahrt von Ottobeuren wieder. Jetzt kamen die Verantwortlichen zusammen und zogen Bilanz. Mit dem Ausbau der Straße sei die Verkehrssicherheit erheblich verbessert worden, betonten Landrat Alex Eder und Bürgermeister German Fries. Sie dankten allen Beteiligten für den reibungslosen Ablauf.

Ortsdurchfahrt von Ottobeuren auf einer Länge von 900 Metern ausgebaut

Die Ortsdurchfahrt von Ottobeuren, die Kreisstraße MN 18 beziehungsweise Sebastian-Kneipp-Straße, wurde auf einer Länge von 900 Metern auf eine Breite von 6,50 Meter ausgebaut. Sie bekam breitere Gehwege und einen durchgängigen Radweg. Die beiden Verkehrsinseln mit Überquerungshilfe wurden umgebaut und die beiden Ampeln auf den neusten Stand gebracht. Zudem entstanden beim Parkplatz der Basilika drei Busstellplätze entlang der Straße. In Verbindung mit der Straßenbaumaßnahme wurden darüber hinaus die Kanal- und Wasserleitungen erneuert und Leerrohre für Breitband verlegt. Zum Schluss wurden Bäume gepflanzt und Flächen begrünt.

Gesamtkosten belaufen sich auf rund drei Millionen Euro

Die Gesamtkosten für das Gemeinschaftsprojekt von Landkreis und Marktgemeinde betragen rund drei Millionen Euro. 1,45 Millionen Euro davon trägt der Landkreis. Der Markt übernimmt unter anderem die Kosten für den Neubau der Gehwege, die Erneuerung der Leitungen und Verlegung der Leerrohre sowie für den Bau der Bushaltebuchten. Außerdem beteiligt sich der Markt an den Kosten für den Rad- und Gehweg sowie am Ausbau der Verkehrsinseln. Die Regierung von Schwaben hat einen Zuschuss in Höhe von 50 Prozent der förderfähigen Kosten zugesagt.