Ausbildungsmesse in Memmingen findet wieder statt

05.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Die 16. Memminger Ausbildungsmesse öffnet am Samstag, 8. Oktober, ihre Tore. Nachdem die Veranstaltung in den letzten beiden Jahren durch die Coronapandemie ausgebremst worden war, blicken die Verantwortlichen mit großer Vorfreude auf die renommierte Messe. Die Großveranstaltung findet von 10 bis 14.30 Uhr im Berufsbildungszentrum (BBZ) Jakob Küner, der Johann-Bierwirth-Schule und der Fach- und Berufsoberschule statt. Über 140 Aussteller unterbreiten ihr Angebot in mehr als 210 Ausbildungsberufen und über 60 Studiengängen. Vertreten sind neben Innungen, Behörden, Institutionen, Berufsfachschulen auch die Industrie- und Handelskammer.

Fokus liegt auf Betrieben aus Memmingen und dem Unterallgäu

Veranstalter der Messe ist das Netzwerk „SchuleWirtschaft“ in der Stadt Memmingen und dem westlichen Landkreis Unterallgäu. An Ständen und bei Vorführungen können sich junge Menschen über Ausbildungsinhalte und Perspektiven der Berufe informieren. „Unser Fokus liegt auf den regionalen Betrieben, die auch hier vor Ort ausbilden“, teilt Monika Seybold, die Vorsitzende von „SchuleWirtschaft“ für den Bereich Schulen, in einer Pressemitteilung mit. Außerdem habe sich das Netzwerk darum bemüht, alle beruflichen Branchen bestmöglich abzudecken.

Bei der Ausbildungsmesse gehe es nicht nur darum, Berufsfelder kennenzulernen, auch persönliche Kontakte sollen geknüpft werden: „Schülerinnen und Schüler können mit Arbeitgebern und Azubis direkt ins Gespräch kommen. Viele Betriebe bieten auch die Möglichkeit an, gleich vor Ort ein Schnupperpraktikum zu vereinbaren“, erklärt Seybold.

Tipps der Veranstalter: Möglichst viele Fragen stellen

Die Messe richtet sich sowohl an Schülerinnen und Schüler, die erst am Anfang der Berufsfindung stehen, als auch an solche, die bereits genauere Vorstellungen haben. Und jüngere Schüler verschaffe die Ausbildungsmesse einen ersten guten Überblick. „Wer schon mehr Ahnung hat, was er beruflich machen möchte, sollte am besten gezielt schauen, welche Betriebe für den Wunschberuf in Frage kommen“, empfiehlt Stephanie Sprick, die Vorsitzende von „SchuleWirtschaft“ im Bereich Wirtschaft. Einen wichtigen Tipp haben die beiden Vorsitzenden für die Besucherinnen und Besucher: „Möglichst viele Fragen stellen und sich möglichst frühzeitig über berufliche Möglichkeiten informieren.“

Auch Abiturientinnen und Abiturienten können sich an diesem Samstag informieren, welche akademischen Berufe möglicherweise für sie in Frage kommen. Hierzu stehen Experten der beiden Memminger Rotary-Clubs für persönliche Gespräche zur Verfügung. Darüber hinaus bietet die Agentur für Arbeit verschiedene Informationsprogramme im Bereich Berufsorientierung und Berufsfindung an.