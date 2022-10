„Ein Bewerber, zwei offene Stellen“: Ausbildungsmesse in Memmingen

Tausende Schüler kamen zur Ausbildungsmesse nach Memmingen, um sich über Berufe zu informieren. Viele Unternehmen warben bei den jungen Menschen für sich.

„Lebt nun eure Träume“, rief ein Absolvent des Gymnasiums heuer bei der Abi-Feier seinen Mitschülern zu: Etwa Informatiker bei Google, Gefäßchirurg im Großklinikum, Mechatroniker in einer weltweit agierenden Firma, Landschaftsbauer bei Kutter oder Milchtechnologe bei der Käserei Champignon. Viele Schulabgänger sind noch unschlüssig, welcher Beruf ihnen wirklich Spaß macht: Eine Fülle von Informationen hierzu gab es während der 16. Memminger Ausbildungsmesse am Samstag, organisiert vom BBZ Jakob Küner, der Johann-Bierwirth-Schule und der Beruflichen Oberschule (FOS/BOS). Knapp 140 Betriebe waren am Samstag vertreten, zahlreiche Studiengänge wurden vorgestellt.

Früher waren Ausbildungsplätze hart umkämpft

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek fürchtete bei den „herausfordernden Zeiten für Handwerk, Mittelstand und Pflege, dass wir auf eine katastrophale Situation zusteuern“: Man dürfe nicht zögern und zaudern, müsse beispielsweise die Arbeitsbedingungen insbesondere bei der Pflege verbessern. Memmingens Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh erinnerte daran, dass bei der ersten Ausbildungsmesse die Ausbildungsplätze einst hart umkämpft waren. Heute herrsche in fast allen Branchen ein Mangel an Auszubildenden. Was für junge Menschen und Schulabgänger bedeutet: Gute Chancen, den gewünschten Ausbildungsplatz zu ergattern.

Für Landrat Alex Eder ist die Berufswahl im jungen Leben ein zentraler Bereich: „Erst wenn es zwischen Unternehmen und Azubi wirklich passt, kann es richtig erfolgreich werden.“ Der Landkreis Unterallgäu sei deutschlandweit aktuell auf dem dritten Platz mit der geringsten Arbeitslosigkeit.

Sabine Blum von der Arbeitsagentur für Arbeit machte deutlich, wie unvorstellbar wichtig das Schnupper-Praktikum in einem der mehr als 300 Ausbildungsberufe ist: „Manche Sachen muss man erleben, um festzustellen, dass es wirklich das Richtige für mich ist“, so die Berufsberaterin. Das Angebot an Ausbildungsplätzen und die Nachfrage gehe leider immer weiter auseinander: „Auf einen Bewerber kommen zwei offene Stellen.“ Der Wunsch nach einem höheren Schulabschluss sei dennoch ungebrochen. Fast 20.000 unterschiedliche Studiengänge stünden zur Auswahl.

Nach der Hanuta-Methode

Die Arbeitsagentur gehe nun vermehrt neue Wege, um Arbeitskräften zu einem Job zu verhelfen: Mütter etwa sollen am Kindergarten „unaufdringlich angesprochen“ werden, Jugendliche werden bereits einige Zeit vor ihrem Abschluss mit der Hanuta-Methode motiviert: Hier soll bereits den Zwölfjährigen die Vielzahl von Berufen nahegebracht werden, welche alle bis zu dem verzehrfähigen Keks notwendig sind. Etwa Lebensmitteltechniker, Ingenieure, die die Produktionsmaschinen entwerfen, Landwirte, die die Rohstoffe für die Zutaten liefern.

Bei der Werbung für ihre Berufe setzten die Firmen vor allem auf junge Azubis: Luka Wehrle von der Firma Hebel etwa demonstrierte den potenziell künftigen Betonbauern mit Silikon-Formen, wie mit dem Baustoff kunstvolle Ornamente gegossen werden. Der frischgebackene Zimmermeister Pius Schreyögg warb mit Holz und Säge für seinen kreativen Handwerksberuf. Die Firma Ehrmann informierte mit einer zwölfköpfigen Truppe, wie der Milchtechnologe mit Hilfe von Milchsäurebakterien Joghurt, Quark und Käse herstellt. Auch die weltweit agierende Wolfertschwendener Firma Multivac war mit drei Azubis vertreten: Marcel Przybyzin informierte über den Beruf des Industriemechanikers. Sarah Grimm erklärte, was eine Industriekauffrau können muss. Und Deni Hadzisehic erzählte, wie Anwendungsentwickler IT-Systeme programmieren.