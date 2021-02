Ausgangssperre in Memmingen endet am Dienstag um Mitternacht

Da die Inzidenzzahlen gesunken sind, hebt die Stadt Memmingen die Ausgangssperre ab Dienstag um Mitternacht auf.

16.02.2021 | Stand: 16:05 Uhr

Da die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen weiter stabil unter 100 liegt, endet die nächtliche Ausgangssperre für das Memminger Stadtgebiet am Dienstag um Mitternacht. Dies gibt die Stadt Memmingen bekannt.

Memmingen gehörte zu den Gebieten, in denen weiterhin eine Ausgangsbeschränkung galt

Bisher galt eine nächtliche Ausgangssperre in allen Landkreisen und kreisfreien Städten in Bayern, die mindestens an einem Tag in den vergangenen sieben Tagen eine Inzidenz von 100 überschritten haben. Das betraf auch Memmingen. Andere Allgäuer Städte und Landkreise wurden bereits vorher von der Ausgangsbeschränkung befreit.

In Memmingen lag der Inzidenzwert am Dienstag, 9. Februar, über 100. Seit dem 10. Februar liegt der Wert unter 100. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt der Wert am Dienstag bei 56,7. Die aktuellen Inzidenzzahlen für das Allgäu finden Sie hier.