In den Mindelheimer Museen sind in der Sonderausstellung „Tradition und Moderne XII“ Quilts zu sehen, die in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich sind.

20.10.2021 | Stand: 12:33 Uhr

Allen, die Quilten für das Hobby biederer Hausmütterchen halten, sei die aktuelle Sonderausstellung in den Mindelheimer Museen dringend empfohlen – und allen anderen natürlich auch. Denn „Tradition und Moderne XII. Exzellenzschau für Textilkunst“, eine Wanderausstellung der Patchwork-Gilde Deutschland, räumt mit diesem Vorurteil eindrucksvoll auf.