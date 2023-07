Aktuell im Kinderkunstlabor in Memmingen: Ein „Nachtspaziergang“ mit Wow-Effekten

In der Ausstellung sind Höhlenmalerei, Schattentheater und das Weltall zu entdecken. Auch Erwachsene spitzeln gerne in die Schubladen – das ist absolut gewollt.

09.07.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Mit Feuereifer probieren die Kinder Folien mit Hintergrundlandschaften aus. Auch Tannenzapfen und Gummi-Tiere landen auf dem Tageslichtprojektor, sind als Silhouetten an der Wand zu sehen. Dann beginnt das Schattentheater: Mit Umrissfiguren, die auf Stäbchen stecken, lassen die Jungen und Mädchen mit sichtlich Spaß an der Sache Hexen, Hasen und allerlei Gestalten auftreten. Ruckzuck ist ein Durcheinander aus wilder, lautstarker Action und viel Gekicher entfacht, bis Museumspädagogin Linda Blaske lachend abbricht und die Gruppe zur nächsten Mitmachstation führt.

Zum Start geht's für die Gruppe vom „Kids-Point“ zum Schattentheater: Es ist eine von zahlreichen Mitmach-Stationen im Kinderkunstlabor der Mewo-Kunsthalle. Bild: Verena Kaulfersch

Die Ausstellung für Kinder erzählt viel Wissenswertes über Licht und Schatten

„Geheimnisvolle Schatten“ heißt die aktuelle Ausstellung im Kinderkunstlabor der Mewo-Kunsthalle in Memmingen. In vielfältigen Themenfacetten zu Licht, Dunkelheit und Schatten sollen die Kinder vor allem viel ausprobieren, entdecken und selbst kreativ werden – kurz gesagt: „In einen Erlebnisraum eintauchen und die Welt drumherum einfach eine Weile vergessen.“ So bringt es Jörn Becker vom Vermittlungsteam auf den Punkt. Ein Nachtspaziergang bildet die Grundidee: Halbdunkel und gedämpftes Licht schaffen die passende Atmosphäre, eine Wand ist in Schwarz mit Bergen, Tannen und Waldtieren bemalt.

Auch eine Höhle mit Schwarzlicht sorgt für Spaß in der Mewo-Kunsthalle

Die Hortgruppe vom Kids-Point, einem gemeinsamen Förderprojekt des Kinderschutzbundes Memmingen-Unterallgäu und der Kinderbrücke Allgäu, wechselt nun vom Licht ins Dunkel. Staunend erkunden die Kinder eine Nische mit Schwarzlicht. Während sie damit beschäftigt sind, Requisiten wie eine grellpinke Perücke, Masken und Handschuhe für Pantomime zu ergattern, sorgt das strahlende Leuchten der weißen Gegenstände und Kleidungsstücke für einen Wow-Effekt. „Da sieht man, ob die Zähne gut geputzt sind“, scherzt Blaske. Dann erklärt sie, dass Menschen dieses UV-Licht nicht sehen können – es sei denn, es trifft auf fluoreszierende Materialien. So wie die Farbe, die das Vermittlungsteam der Kunsthalle an einer Rückwand verwendet hat. Dort tauchen im Schwarzlicht Motive einer alten Höhlenmalerei aus Frankreich auf.

Eine Station im Kinderkunstlabor: ein Lichttisch mit ganz besonderen Fotos

Den Kindern kann es gar nicht schnell genug gehen: Sie wollen alles sehen, am besten gleichzeitig. Trotz Sommerhitze sind sie kaum zu bremsen, haben sich in Windeseile an die zahlreichen Stationen verstreut – Linda Blaske und Erzieherin Sabine Faden haben Mühe, mit den begeistert durcheinander rufenden Jungen und Mädchen Schritt zu halten. Einige sammeln sich um einen Lichttisch. Folien und transparente Steine in vielen Farben lassen sich zu Gesichtern oder Mustern legen. Außerdem bergen hier Tierfotos ein Geheimnis. „Da kann man sehen, wie die Eule innendrin ausschaut“, sagt Blaske und zeigt die Rückseite: Beleuchtet wird nun eine Röntgenaufnahme, die offenbart, wie das Skelett des Vogels aufgebaut ist.

Am Lichttisch in der Ausstellung "Geheimnisvolle Schatten" können die Kinder zum Beispiel Gesichter und Muster gestalten. Bild: Verena Kaulfersch

Das Museum in Memmingen bietet sogar einen Blick ins Weltall

Etwas entfernt rückt ein Mädchen mit einem schwarzen Stift einer Wand zu Leibe – und das ist gewollt. Denn an dieser Station können die Kinder anhand des Schattenwurfs einer Person den Schattenriss auf den beschichteten Untergrund zeichnen. Die Nachtwanderung endet mit einer Reise zu den Sternen. In einen Sessel gekuschelt lässt einer der Jungen wie in einem Mini-Kinosaal Dia-Bilder der Erdkugel und entfernter Planeten vor sich vorüberziehen. Blaske richtet eine der bereitliegenden Taschenlampen auf kleine Discokugeln, die von der Decke hängen und zaubert so funkelnde Sterne in den Raum.

Viel Wissenswertes steckt in den Schubladen im Kinderkunstlabor: Welche Techniken gehören zur Grafik? Welche Arten von Licht und Schatten gibt es, wie lassen sich Letztere in Zeichnungen durch Schraffur herstellen? Wie sahen die Ursprünge des Schattentheaters in Indonesien aus? Wie entsteht ein Scherenschnitt? Laut Jörn Becker sind es nicht zuletzt Eltern und Großeltern, die neugierig auf diese Texte und Beispiele sind und nachlesen. Auch das ist ganz im Sinne des „mehrgleisigen“ Konzepts des Vermittlungsteams.

Familien sollen ganze Nachmittage mit dem Angebot in der Mewo-Kunsthalle verbingen können

„Wir wünschen uns, dass die Familien ganze Nachmittage bei uns verbringen können“, sagt Jörn Becker – die Erwachsenen könnten den Kindern manches vertiefend erklären. Vor allem will das Vermittlungsteam dafür sorgen, dass die Kinder Freude am Museumsbesuch haben – bei der Gruppe des Kids-Point hat es ins Schwarze getroffen. „Das macht hier ziemlich viel Spaß, weil es auch Sachen zum Spielen gibt“, sagt Luca. Den neunjährigen Cenk hat das Schwarzlichttheater beeindruckt: „Da hat es überall geleuchtet.“ Wie vielfältig die Kinder angesprochen werden, gefällt Erzieherin Sabine Faden. Nicht zum ersten Mal ist sie mit ihrer Gruppe im Kinderkunstlabor und feststeht: Es ist sicher auch nicht das letzte Mal.

Die Ausstellung „Geheimnisvolle Schatten“ im Kinderkunstlabor der Mewo-Kunsthalle läuft bis 14. Januar 2024, der Eintritt ist frei.